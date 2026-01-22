Việt Nam chưa từng thắng Hàn Quốc ở cấp U23

Nếu thắng trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, Việt Nam sẽ hóa giải dớp toàn hòa và thua Hàn Quốc ở cấp độ này.

* Việt Nam - Hàn Quốc: 22h tối thứ Sáu 23/1, trên VnExpress.

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chơi hai trận tranh giải ba cấp độ châu Á, là U16 năm 2000 tại Đà Nẵng và bóng đá nam Asiad 18 ở Indonesia. Ở trận đấu cách đây 26 năm, với lứa Phạm Văn Quyến, Việt Nam thua Nhật Bản 2-4. Còn ở trận tranh HC đồng năm 2018, đoàn quân Park Hang-seo thua UAE 3-4 trên loạt đá luân lưu, sau khi hòa 1-1 qua 120 phút thi đấu.

Việt Nam từng thua Nhật Bản 0-3 ở bán kết U19 châu Á năm 2016 tại Bahrain, nhưng giải đấu đó không có trận tranh giải ba. Vì thế, thầy trò Hoàng Anh Tuấn được tính là đứng trong Top 4 của giải, thành tích đủ để giành suất dự U20 World Cup 2017.

Lê Viktor tranh bóng với cầu thủ Hàn Quốc tại giải giao hữu U22 Panda Cup tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 18/11/2025. Ảnh: YCNews

Do thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết tối 20/1, Việt Nam không thể chạm tới thành tích á quân dưới thời HLV Park tại U23 châu Á 2018. Nhưng trận đấu tranh giải ba ngày mai cũng có nhiều ý nghĩa.

Trước đây, Việt Nam chưa từng thắng Hàn Quốc ở cấp độ U23 trên mọi đấu trường. Hai đội đã gặp nhau 9 trận, trong đó có 6 trận chính thức, 3 giao hữu. Việt Nam hòa 3 và thua 6 trận. Cuộc đối đầu gần nhất là giải giao hữu Panda Cup tháng 11/2025 tại Trung Quốc. Khi đó, đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh thua 0-1.

Nếu chỉ tính các cuộc đối đầu chính thức, Việt Nam hòa một, thua 5 trận gặp Hàn Quốc. Đội thua 0-2 ở vòng bảng Asiad 15 năm 2006, 0-2 ở vòng loại U23 châu Á năm 2012, 1-2 ở vòng loại U23 châu Á năm 2017, 1-2 ở vòng bảng U23 châu Á 2018, 1-3 ở bán kết Asiad 18 và 1-1 ở vòng bảng U23 châu Á 2022.

Tuy nhiên, những cuộc đối đầu gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai đội dần được thu hẹp. Ở vòng bảng U23 châu Á 2022 dưới trướng HLV Gong Oh-kyun, Việt Nam hòa 1-1 nhờ tuyệt phẩm của hậu vệ Vũ Tiến Long.

Từ đầu VCK U23 châu Á 2026, Việt Nam đã ghi 8 bàn, trong khi Hàn Quốc mới có sáu bàn. Hàng thủ hai đội đều đã thủng lưới sáu bàn. Thầy trò Kim cũng nhỉnh hơn ở số pha dứt điểm (49-48), số trận giữ sạch lưới (2-1) và số pha phạt góc (32-18). Hàn Quốc lại nhỉnh hơn ở tỷ lệ chuyền chính xác (85%-80%).

Cầu thủ đắt giá nhất Hàn Quốc tại giải này là trung vệ Shin Min-ha, 700.000 USD theo Transfermarkt, bằng hai cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam gộp lại là Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang. Giá trị toàn đội Hàn Quốc là 5,67 triệu USD, so với Việt Nam 3,66 triệu USD.

Ở trận đấu tối mai, Việt Nam sẽ thiếu trung vệ Nguyễn Hiểu Minh vì chấn thương. Phạm Lý Đức bị treo giò, còn Đình Bắc và Lê Văn Thuận chưa đạt thể lực tốt nhất.

Xuân Bình