Việt Nam chưa đón du khách quốc tế

Việt Nam sẽ tiếp tục đón chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà đầu tư đến làm việc, nhưng "không mở cửa ào ạt" và chưa đón khách du lịch quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 24/6, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không để làn sóng Covid-19 thứ hai xâm nhập Việt Nam, coi đây là tinh thần chỉ đạo bao trùm, nhằm bảo vệ kết quả thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ đề nghị tăng tần suất chuyến bay để đưa các nhà đầu tư, chuyên gia, công nhân lành nghề vào Việt Nam cũng như đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động, học tập nếu nước đó chấp thuận.

Các bộ ngành liên quan quy định rõ hơn quy trình, thủ tục giải quyết cho chuyên gia, các nhà đầu tư, lao động kỹ thuật vào Việt Nam; công khai hóa, tạo thuận lợi hơn nữa việc đưa người Việt Nam có nhu cầu về nước; không để tình trạng lấy lý do phòng dịch mà gây khó khăn khi nhập cảnh.

Mọi chuyên gia, lao động bậc cao, nhà đầu tư đều được vào Việt Nam với phương thức cách ly phù hợp. Tuy nhiên, Việt Nam chưa mở cửa đón khách du lịch. Chính phủ căn cứ vào tình hình quốc tế và khu vực để xem xét mở các chuyến bay thương mại quốc tế, thời điểm sẽ được Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19 tính toán cụ thể.

Ngành y tế và các đơn vị liên quan theo dõi, bám sát mọi diễn biến, kiên trì thực hiện 5 nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly phù hợp, khoanh vùng và dập dịch trong quá trình chỉ đạo giai đoạn tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống Covid-19, chiều 24/6. Ảnh: VGP

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, việc mở cửa cho chuyên gia, lao động bậc cao, doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Việt Nam và đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài cần giám sát, xử lý, giải quyết chặt chẽ; không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, phá đi thành quả quan trọng thời gian qua.

"Không mở cửa ào ạt. Không vì mục tiêu nôn nóng phát triển mà mở cửa để ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân", Thủ tướng nói.

TPHCM, Hà Nội và các địa phương có cửa khẩu hàng không, đường bộ, đường thủy quốc tế lựa chọn khu vực an toàn cho các thương nhân thực hiện việc trao đổi, ký kết với đối tác khi vào Việt Nam.

Bộ Quốc phòng và các địa phương tiếp tục chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung, đặc biệt đối với người Việt về nước; tăng cường kiểm tra, giám sát tại biên giới đường bộ, nhất là đường mòn, lối mở.

Bộ Công Thương chủ động kết nối, thúc đẩy lưu thông hàng hóa với thị trường quốc tế; nếu cần thiết, cử đoàn công tác đến các vùng, địa bàn cơ bản an toàn để thúc đẩy giao thương. "EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu) đã ký rồi, bây giờ vùng nào an toàn thì thúc đẩy, mà xuất khẩu vẫn là một điều kiện quan trọng để tăng trưởng ở nước ta, chứ không chỉ trao đổi trực tuyến", Thủ tướng nói.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát xét nghiệm Covid-19 với thực phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bộ Tài chính đề xuất thu phí cách ly và hỗ trợ quân đội, nhân viên y tế.

Đến chiều 24/6, Việt Nam ghi nhận 349 ca nhiễm nCoV, trong đó 327 người đã khỏi, 22 người đang điều trị.

Viết Tuân