Việt Nam chọn 34 đội dự chung kết thế giới Robotacon WRO 2025

Robotacon World Robot Olympiad (WRO) 2025 vừa tổ chức chung kết quốc gia tại TP HCM, chọn 34 đội đại diện Việt Nam dự vòng chung kết thế giới ở Singapore vào tháng 11.

Sự kiện do Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh - Lego Education phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức, thu hút 411 đội với 1.235 thí sinh đến từ 278 trường tiểu học, THCS và THPT trên cả nước. Trải qua hai vòng loại khu vực ở miền Bắc, miền Trung và Nam Bộ, khoảng 30% thí sinh xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết quốc gia diễn ra tại Nhà thi đấu Lá Phong, hệ thống trường quốc tế CIS - SSV - CVK - MLC.

Không khí ngày thi chung kết. Ảnh: BTC

Trong đó, bảng thi B4-Future Innovator tập trung vào phần thuyết trình về dự án robot mà các đội đã phát triển. Song song đó, bảng RoboMission bao gồm các cấp độ B1, B2, và B3, là nơi các đội thi đấu bằng cách lập trình robot hoàn thành các nhiệm vụ được đặt ra.

Bước sang năm thứ 12 tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi năm nay mang chủ đề "The Future of Robots" (Tương lai của robot), phản ánh xu hướng toàn cầu khi robot và tự động hóa được ứng dụng rộng rãi trong y tế, nông nghiệp, sản xuất, giáo dục và thám hiểm không gian. Các thí sinh phải vận dụng kỹ năng lập trình, cơ khí và tư duy giải quyết vấn đề để tạo ra những sản phẩm robot vừa sáng tạo vừa hướng đến lợi ích cộng đồng.

Đội vô địch bảng B1 cho độ tuổi 8-12 tuổi từ Trường Wellspring, Hà Nội. Ảnh: BTC

Ban tổ chức cho biết, 34 đội được lựa chọn đến từ nhiều lứa tuổi và bảng thi khác nhau, bao gồm các nội dung RoboMission, Future Innovators, RoboSports và MRI. Các đội vô địch nhận cúp, huy chương, giấy chứng nhận và bộ STEM robot Lego Education trị giá đến 30 triệu đồng. Đây sẽ là lực lượng đại diện Việt Nam tranh tài tại WRO & Global Robotics Games 2025, nơi quy tụ hàng trăm đội xuất sắc từ hơn 100 quốc gia.

Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, ông Lasse Pedersen Hjortshøj, đánh giá Robotacon WRO là sân chơi công nghệ, truyền cảm hứng để học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề, coi đó là khoản đầu tư cho tương lai.

Học sinh từ trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý, TP HCM vô địch Bảng B4-02. Ảnh: BTC

Đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc điều hành marketing cũng bày tỏ ấn tượng với tài năng lập trình và tinh thần quyết tâm của các đội. Đơn vị kỳ vọng các em duy trì đam mê để đóng góp cho cộng đồng và đưa thông điệp phát triển bền vững ra thế giới. "Cuộc thi khiến tôi càng tự tin hơn vào những thế hệ tương lai của Việt Nam. Các em luôn nuôi dưỡng tinh thần táo bạo, quyết tâm và luôn là chính mình, không ngừng tạo nên thành công cho bản thân, giúp cho cộng đồng, cuộc sống thêm tốt đẹp", ông Trí nói.

(Nguồn: Robotacons WRO)