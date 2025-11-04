Việt Nam chi hơn 4 tỷ USD nhập hạt điều

10 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 4 tỷ USD nhập khẩu hạt điều thô, mức cao nhất trong ba năm, giữa bối cảnh giá nguyên liệu toàn cầu tăng mạnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết tháng 10, Việt Nam nhập 2,6 triệu tấn hạt điều thô, trị giá 4,01 tỷ USD, tăng 13,8% về lượng và 38,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhập bình quân đạt 1.523 USD mỗi tấn, cao hơn 21%, cho thấy chi phí đầu vào leo thang. Campuchia là nguồn cung lớn nhất, chiếm gần 39%, theo sau là Bờ Biển Ngà, Nigeria và Ghana.

Dù chưa vượt mức 4,1 tỷ USD năm 2021, giá trị nhập năm nay vẫn thuộc nhóm cao nhất lịch sử. Tốc độ tăng nhanh của kim ngạch nhập phản ánh áp lực chi phí nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, khi 80-90% hạt điều thô phải nhập khẩu để phục vụ xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu nhân điều 10 tháng đạt khoảng 4,25 tỷ USD, gần tương đương kim ngạch nhập khẩu. Cán cân này cho thấy biên lợi nhuận ngành còn mỏng, trong khi giá trị gia tăng chủ yếu đến từ khâu bóc tách, chế biến và đóng gói.

Theo Hiệp hội điều Việt Nam, để cải thiện cán cân thương mại, ngành điều cần mở rộng vùng nguyên liệu trong nước, đẩy mạnh chế biến sâu (sản phẩm rang sẵn, hữu cơ, đóng gói cao cấp) và xây dựng thương hiệu quốc gia cho hạt điều Việt Nam.

Từ giữa năm 2024, giá điều thô và nhân điều phục hồi theo chu kỳ hàng hóa toàn cầu. Nhiều thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ tăng nhập trở lại, kéo giá FOB nhân điều Việt Nam lên mức cao nhất trong hai năm. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ bù chi phí nguyên liệu, khiến lợi nhuận ròng của nhiều doanh nghiệp vẫn thấp.

Thi Hà