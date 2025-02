Việt Nam chi hơn 1,5 tỷ USD nhập rau quả từ Mỹ, Trung Quốc

Mỹ, Trung Quốc dẫn đầu xuất khẩu rau quả sang Việt Nam, trong đó nho và táo được nhập nhiều nhất năm 2024.

Theo số liệu của cơ quan hải quan, năm ngoái Việt Nam chi hơn 2,4 tỷ USD mua rau quả từ các nước, tăng 24% so với cùng kỳ 2023. Trong 16 thị trường chính, Trung Quốc và Mỹ có lượng xuất khẩu rau quả sang Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất.

Cụ thể, Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập rau quả Trung Quốc, tăng 25% so với 2023. Mức mua mặt hàng này từ Mỹ là 544 triệu USD, tăng 64% - mức cao nhất trong 16 thị trường. Tính chung rau quả Việt Nam mua từ hai thị trường này đạt trên 1,5 tỷ USD trong năm ngoái.

Australia xếp thứ ba, với 151 triệu USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước đó.

Táo, nho, hạt dẻ cười, hạnh nhân là các sản phẩm được nhập khẩu nhiều nhất. Giá những mặt hàng này tại các nước trên cũng cạnh tranh hơn so với trước. Trong đó táo, nho có nhiều loại, đáp ứng đủ phân khúc từ bình dân đến cao cấp. Năm qua cũng đánh dấu nhiều trái cây Trung Quốc lên kệ siêu thị Việt.

Theo các doanh nghiệp, nông sản từ Trung Quốc và Mỹ tăng mạnh nhờ các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ, với nhiều ưu đãi thuế, giảm rào cản kỹ thuật.

Nho mẫu đơn Trung Quốc được bán 110.000 đồng 2 hộp (1-1,2kg) tại cửa hàng ở TP HCM. Ảnh: Hoàng Trân

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đánh giá rau quả từ các thị trường trên có chất lượng tốt, giá hợp lý với túi tiền người tiêu dùng.

Những năm gần đây, Trung Quốc nghiên cứu và trồng nhiều nông sản cao cấp có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc với giá chỉ bằng một phần tư so với hàng nhập từ các nước khác, phù hợp với thị trường Việt Nam. Táo Mỹ cũng cạnh tranh hơn so với hàng từ New Zealand, Australia nên được tiêu thụ nhiều.

Theo khảo sát trên thị trường, giá bán các loại trái cây mua từ Mỹ, Trung Quốc rẻ hơn so với trước. Hiện giá nho của hai nước này nhập về Việt Nam dao động 80.000-200.000 đồng một kg; táo 49.000-150.000 đồng. Mức này giảm 20-30% so với 2023.

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu rau quả từ Hàn Quốc đạt 56 triệu USD, Ấn Độ 57 triệu và New Zealand là 105 triệu USD, giảm 12-17% so với cùng kỳ 2023.

Hồng Châu