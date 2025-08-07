Nửa đầu năm, Việt Nam chi gần 9 tỷ USD nhập hàng Mỹ, tăng hơn 15% so với cùng kỳ 2024, trong đó rau quả, bánh kẹo, thủy sản có mức tăng trưởng ấn tượng.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy cơ cấu nhập khẩu hàng Mỹ trong 6 tháng đầu năm phản ánh xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ sang nhóm sản phẩm chế biến cao cấp và thực phẩm phục vụ trực tiếp.

Bên cạnh linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu may mặc, rau quả là nhóm nổi bật nhất gần đây, với kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ đạt gần 297 triệu USD trong 6 tháng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ 2024. Thủy sản cũng tăng mạnh 52%, lên hơn 40 triệu USD, cho thấy nhu cầu cao của người tiêu dùng Việt với thực phẩm tươi sống chất lượng.

Ngoài ra, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc nhập từ Mỹ tăng đột biến gần 635%, đạt hơn 31 triệu USD. Một số nhóm thực phẩm khác như lúa mì (40,8%), đậu tương (9,1%) và chế phẩm thực phẩm khác (11,5%) cũng ghi nhận mức tăng...

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ Mỹ giảm mạnh 32%, còn gần 395 triệu USD. Nhóm sữa và sản phẩm sữa cũng giảm gần 20% so với cùng kỳ...

Cherry Mỹ được bán khắp các siêu thị của Việt Nam. Ảnh: Thi Hà

Theo các doanh nghiệp nhập khẩu, nửa cuối năm, hàng Mỹ vào Việt Nam sẽ còn ồ ạt hơn khi thuế nhập khẩu về 0%. Ông Trần Văn Trường, CEO chuỗi Hải sản Hoàng Gia, cho biết công ty đã ký biên bản ghi nhớ với các nhà cung cấp lớn của Mỹ trong chuyến công tác cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam hồi tháng 6. Kho bãi và hệ thống phân phối của doanh nghiệp đã sẵn sàng để đẩy mạnh nhập khẩu.

Theo ông Trường, nhờ chính sách thuế mới, lượng hàng nhập từ Mỹ có thể tăng 20-30% so với hiện nay. Các sản phẩm chủ lực gồm tôm hùm Boston, sò điệp, ốc kèn, cua hoàng đế - những mặt hàng được đánh giá cao về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Tuy vậy, ông cũng thừa nhận cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, đặc biệt từ Canada - nơi tôm hùm đã chiếm thị phần lớn và Na Uy với thế mạnh về cá hồi, cua hoàng đế. Tuy nhiên, ông tin rằng sự cạnh tranh là tích cực khi người tiêu dùng Việt sẽ có thêm lựa chọn với mức giá dễ chịu hơn.

Chia sẻ với VnExpress, ông Francis Lee - đại diện chương trình Food Export khu vực Trung Tây và Đông Bắc Mỹ, kiêm đại diện Bộ Nông nghiệp bang Washington tại Việt Nam, cho biết phía Mỹ đánh giá cao thiện chí giảm thuế của Việt Nam. Trước đó, một số mặt hàng nông sản như cherry, táo, hạnh nhân đã được giảm thuế từ cuối tháng 3 nên giá hấp dẫn được người tiêu dùng Việt ưa chuộng. Riêng, với thủy hải sản, thuế sẽ giảm trong những tháng cuối năm.

"Việc cắt giảm thuế từ tháng 8 được kỳ vọng giúp hải sản Mỹ trở nên cạnh tranh hơn tại Việt Nam", ông Francis Lee nói.

Phụ lục thuế vừa được ký ngày 30/7, theo đó, Mỹ giảm mức thuế đối ứng với hàng Việt Nam từ 46% xuống còn 20%, trong khi Việt Nam sẽ đưa thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng Mỹ, đặc biệt là nông sản và thủy sản, về 0% từ đầu tháng 8. Đây là một phần trong thỏa thuận thương mại giữa hai nước nhằm thúc đẩy thương mại song phương.

Tháng 6, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cùng đoàn công tác Việt Nam có chuyến làm việc 6 ngày tại Mỹ, ký kết nhiều thỏa thuận nhập khẩu gần 3 tỷ USD nông sản, mở rộng hợp tác và thúc đẩy thương mại nông nghiệp song phương.

Thi Hà