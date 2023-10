Việt Nam chi gần 6,7 tỷ USD nhập xăng dầu trong 9 tháng

9 tháng, Việt Nam nhập khẩu trên 8 triệu m3 xăng dầu, tăng 23% so với cùng kỳ 2022, tương đương gần 6,7 tỷ USD.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong tháng 9 Việt Nam đã nhập hơn 826,3 triệu m3 xăng dầu các loại, giảm gần 25% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, Việt Nam đã nhập trên 8 triệu m3 xăng dầu, tăng 23% so với cùng kỳ, và tương đương 6,7 tỷ USD.

Hàn Quốc, Singapore và Malaysia vẫn là các thị trường cung ứng lượng lớn xăng dầu cho Việt Nam, chiếm 81% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này. Trong đó, Hàn Quốc cung ứng nhiều nhất, với 3,3 triệu m3, chiếm 41% lượng nhập khẩu cả nước, trị giá hơn 2,7 tỷ USD. Kế đến là Singapore và Malaysia lần lượt cung ứng 1,8 và 1,4 triệu m3. Giá mua xăng dầu từ nước này đạt 818 USD một m3, giảm xấp xỉ 24% so với cùng kỳ năm 2022.

Bộ Công Thương cho biết, giá dầu thô trên thị trường thế giới tháng 9 tăng so với tháng 8, như dầu Brent tăng 6%, dầu WTI đắt thêm 6,6%. Do đó, giá xăng dầu thành phẩm bình quân tháng 9 trên thị trường Singapore cũng tăng 11-20,5% so với tháng 8.

Nhưng tính chung 9 tháng, giá bình quân xăng dầu thế giới giảm 21-23%. Do đó, giá bán lẻ trong nước bình quân 9 tháng cũng hạ, với xăng là 15,3%, còn dầu hỏa giảm 11,3%.

Về sản xuất trong nước, theo Bộ Công Thương, hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Bình Sơn sản xuất được hơn 9,13 triệu tấn xăng dầu các loại tính đến cuối tháng 8, trong đó gần 52% của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Bộ này đánh giá nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa những tháng còn lại năm nay cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá hôm 11/10, Phó thủ tướng Lê Minh Khái chuẩn bị kịch bản ứng phó nếu giá biến động. Bởi, việc Nga và Arab Saudi giảm nguồn cung, dự trữ xăng dầu của một số nước lớn sụt giảm có thể làm giá xăng dầu thế giới đảo chiều, tăng vào những tháng cuối năm.

Anh Minh