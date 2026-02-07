Việt Nam - Campuchia ra tuyên bố chung, tái khẳng định quan điểm nhất quán là luôn đặc biệt coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước.

Trong tuyên bố chung được đưa ra ngày 6/2 nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia, Việt Nam - Campuchia bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương, theo Bộ Ngoại giao.

Hai bên tái khẳng định quan điểm nhất quán luôn đặc biệt coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì phát triển, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hai bên chia sẻ nhận thức sâu sắc hơn rằng mối quan hệ giữa hai nước là không thể chia cắt, và sự hỗ trợ lẫn nhau vì thịnh vượng, bình đẳng và chung sống hòa bình là chân lý trường tồn.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đón Tổng Bí thư Tô Lâm dự quốc yến chào mừng ngày 6/2. Ảnh: TTXVN

Tái khẳng định cam kết tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, đặt nền móng vững chắc cho quản lý và giải quyết vấn đề tồn đọng và khác biệt, đồng thời duy trì đà phát triển quan hệ tích cực, hai bên nhất trí về một số nguyên tắc cơ bản để kiểm soát các vấn đề không để ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ, định hướng mới cho quan hệ hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả hơn, như sau:

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; xử lý các vấn đề một cách cẩn trọng để tránh bị lợi dụng hoặc làm phức tạp thêm tình hình.

- Giải quyết các khác biệt thông qua đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng, hợp tác chân thành và thiện chí, dựa trên sự tôn trọng lợi ích cốt lõi chính đáng của nhau, xây dựng trên cơ sở những điểm tương đồng, đồng thời giảm thiểu, thu hẹp các khác biệt.

- Tăng cường chia sẻ thông tin và thúc đẩy tham vấn kịp thời về các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến biên giới quốc gia, cộng đồng, chương trình, dự án hợp tác.

- Duy trì sự đồng thuận không cho phép bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác toàn diện, tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai nước.

- Tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp trên tinh thần xây dựng và có trách nhiệm, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhằm củng cố lòng tin và duy trì quan hệ song phương ổn định, lâu dài.

Hai bên hoan nghênh Lễ khánh thành Cửa khẩu quốc tế Meun Chey - Tân Nam vào ngày 8/12/2025 và nhất trí đẩy nhanh việc sớm đưa Cửa khẩu này vào danh sách các cửa khẩu được chỉ định để quá cảnh hàng hóa thông qua việc ký Nghị định thư về sửa đổi Hiệp định Quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam, ký năm 2013.

Phía Việt Nam cũng nhất trí đẩy nhanh việc nâng cấp cửa khẩu song phương Chrey Thum (Kandal) - Khánh Bình (An Giang) thành cửa khẩu quốc tế và mở mới cửa khẩu đường thủy nội địa tại Khánh Bình. Hai bên nhất trí khuyến khích các cơ quan liên quan hợp tác chặt chẽ, đơn giản hóa quy trình vận tải xuyên biên giới tại các cửa khẩu quốc tế; nhất trí đẩy nhanh việc xác định điểm kết nối cao tốc Phnom Penh - Bavet - Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thực hiện nghi thức động thổ Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chiều 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã tới dự lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Công trình nằm trong khuôn viên của Trường Tiểu học và Trung học Samdech Techo Hun Sen Dangkor tại đường 217, thành phố Phnom Penh.

Khu đất này từng được sử dụng làm căn cứ hậu cần của Quân tình nguyện Việt Nam sau ngày giải phóng 7/1/1979, sau đó tiếp tục được sử dụng làm trường học cho đến ngày nay.

Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam hiện có 11 tòa nhà học tập, gồm 54 phòng học, với 135 cán bộ, giáo viên và khoảng 6.000 học sinh từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở.

Với sự hỗ trợ của Việt Nam, trong thời gian tới, nhà trường sẽ được cải tạo và xây dựng bổ sung nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn cơ sở vật chất, hiện đại hóa môi trường học tập và tăng khả năng tiếp nhận học sinh. Các hạng mục mới bao gồm 2 tòa nhà đa năng cao 2 tầng, 8 tòa nhà cao 3 tầng, với tổng cộng khoảng 200 phòng học, 2 khu nhà ăn, cùng nhiều công trình phụ trợ khác. Thời gian thi công dự kiến 8-12 tháng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Hai Thủ tướng cùng cho rằng đôi bên cần phối hợp tốt trong quản lý, giữ vững an ninh - trật tự khu vực biên giới, ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp, đồng thời sớm ký kết "Hiệp định về quản lý cửa khẩu" và "Hiệp định về quy chế quản lý biên giới" nhằm tạo thuận lợi cho giao thương biên mậu, quản lý cửa khẩu, đáp ứng mục tiêu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thống nhất đề án "Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia" đến năm 2035, tầm nhìn 2050, đẩy mạnh hợp tác mua bán và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, nông công nghiệp.

Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới, thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước.

