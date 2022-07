Việt Nam - Campuchia: Ra quân ở AFF Cup nữ 2022

PhilippinesHôm nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi nữ hoàng ở giải Đông Nam Á, gặp đối thủ dưới cơ Campuchia.

Hậu vệ Thanh Nhã tranh chấp cùng tiền đạo Campuchia ở SEA Games 31. Ảnh: Đức Đồng

*Việt Nam – Campuchia: 18h thứ Năm 7/7, trên VnExpress.

Năm 2019, bàn thắng vàng của Huỳnh Như giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 để trở lại ngôi vô địch AFF Cup. Cũng với lực lượng nòng cốt đó, Việt Nam vô địch SEA Games 30, SEA Games 31 và đoạt vé dự World Cup 2023.

Vì vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục là ứng viên nặng ký, khi đến với giải đấu ở Philippines. Dù thiếu trung vệ Chương Thị Kiều chấn thương, trong khi Thu Thương và Diễm My ngồi ngoài vì lý do tương tự, Việt Nam vẫn được đánh giá cao vượt trội so với Campuchia. Ở lần gặp nhau gần nhất tại SEA Games hồi tháng 5, Việt Nam từng đè bẹp đối thủ 7-0.

Bên cạnh Campuchia, các đối thủ còn lại trong bảng đấu là Myanmar, Timor Leste và Lào cũng nằm dưới tầm của Việt Nam. Theo cựu tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Châm, việc rơi vào bảng đấu nhẹ giúp các đàn em tiết kiệm được nhiều sức lực cũng như thoải mái cho con đường vào bán kết. "Ở bảng đấu này, không có lý do gì để không nhất bảng", Ngọc Châm nói. "Các đội tuyển non trẻ như Campuchia, Timor Leste và Lào không phải là đối thủ của chúng ta. Việt Nam sẽ dễ dàng giành chiến thắng cách biệt. Chỉ Myanmar là có khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng, nhưng qua những gì thể hiện ở SEA Games 31 vừa qua, tôi tin Việt Nam sẽ đánh bại được đối thủ này".

Chỉ có một khó khăn nhỏ cho Việt Nam là phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo Binan. Dù vậy, chính trên sân đấu này, Việt Nam từng toàn thắng ở SEA Games 30. Trong đội hình hiện tại có bảy cầu thủ TP HCM thường xuyên tập sân nhân tạo Tao Đàn.

Ở bảng A, tình hình phức tạp hơn khi chủ nhà Philippines, Thái Lan và U23 Australia phải cạnh tranh nhau. Sau hai lượt đầu tiên, Philippines đang dẫn đầu với sáu điểm. Một trong hai chiến thắng diễn ra trước U23 Australia. Thái Lan đang thứ hai với bốn điểm, trong đó có trận hoà U23 Australia 2-2. Theo Ngọc Châm, với những kết quả kể trên, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang ở vào thế "toạ sơn quan hổ đấu". "Bên cạnh bảng đấu thuận lợi, tranh chấp không khắc nghiệt thì Việt Nam còn thoải mái ngồi xem đối thủ tranh nhau vé vào bán kết. Qua hai trận, U23 Australia chưa cho thấy sức mạnh nhưng vẫn là một ẩn số thú vị. Tôi từng đấu U23 Australia năm 2008 ở TP HCM và họ chỉ thắng Việt Nam một bàn trong tình huống lộn xộn. Nếu gặp U23 Australia, các đội chơi chặt chẽ là vẫn có khả năng thắng. Dù vậy, phải có chút dè chừng vì bóng đá nữ Australia vẫn hàng đầu thế giới", Ngọc Châm nhận định.

Tiền vệ Trần Nguyễn Bảo Châu – nhà vô địch AFF Cup 2019 - lại cho rằng Việt Nam rơi vào bảng dễ nhưng cũng phải "trầy trật" nếu muốn nhất bảng vì Myanmar rất khó chơi. "Myanmar tiến bộ từng ngày nên sẽ gây khó cho Việt Nam như cách họ đã làm ở SEA Games 31 vừa qua. Nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ giành lấy kết quả tốt nhất", tiền vệ của CLB TP HCM nói. "Ở bán kết, nếu gặp Thái Lan hoặc Philippines, cơ hội sẽ chia đều, còn nếu gặp U23 Australia thì cơ hội nhỏ hơn nhưng không phải là không thể thắng. Tuy vậy, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho Việt Nam để chuẩn bị rà soát tích luỹ hướng đến kỳ World Cup 2023".



Đức Đồng