Việt Nam cam kết góp sức để ASEAN phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ nỗ lực đưa ASEAN phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong thông điệp nhân dịp 58 năm thành lập khối và 30 năm Việt Nam gia nhập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi thông điệp đến các lãnh đạo ASEAN và nhân dân ASEAN, theo Bộ Ngoại giao.

"Chúng tôi đánh giá cao sau 58 năm hình thành và phát triển, ASEAN ngày càng lớn mạnh cả về tầm vóc và vị thế, có vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới, giữ vững nguyên tắc đồng thuận và thống nhất trong đa dạng và trở thành khu vực phát triển năng động và tâm điểm của tăng trưởng", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết. Ông nhấn mạnh rằng ASEAN đã thông qua Tầm nhìn 2045 và đang nỗ lực phấn đấu để biến tầm nhìn này thành hiện thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Ông cho biết sau ba mươi năm tham gia ASEAN, cùng với sự lớn mạnh của ASEAN, Việt Nam cũng trưởng thành và lớn mạnh với sự giúp đỡ tận tình, vô tư và trong sáng của các nước ASEAN. Việt Nam nỗ lực học tập các nước ASEAN và đã đưa ra Tầm nhìn 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, phù hợp với Tầm nhìn chung của Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam mong các nước ASEAN hỗ trợ hiện thực hóa tầm nhìn này và sẽ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục đóng góp và nỗ lực hết sức mình để xây dựng một ASEAN đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong đa dạng và đưa ASEAN phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Phạm Giang