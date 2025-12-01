Việt Nam - Brunei xem xét công nhận chứng chỉ Halal lẫn nhau

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei hội đàm, nhất trí xem xét công nhận chứng chỉ Halal lẫn nhau, phát triển các dự án sản xuất thực phẩm và sản phẩm Halal tại Việt Nam.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường hôm nay, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah chia sẻ về các định hướng phát triển của Brunei thời gian tới, trong đó tập trung phát triển các lĩnh vực AI, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Quốc vương khẳng định coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tại Phủ Chủ tịch hôm nay. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định quan hệ kinh tế giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa, nhất trí phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian sớm nhất.

Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư Brunei tham gia các dự án như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, cơ sở hạ tầng, năng lượng, du lịch và dịch vụ tại Việt Nam.

Brunei nhất trí chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về lĩnh vực Halal, xem xét công nhận lẫn nhau đối với chứng chỉ Halal, phát triển các dự án sản xuất thực phẩm và sản phẩm Halal tại Việt Nam.

Brunei sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các công ty Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí và tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại vùng biển nước này; khuyến khích các tập đoàn của Brunei đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Hai lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng, an ninh trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều thách thức, nhất trí chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức như buôn lậu ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, khủng bố, tội phạm mạng và rửa tiền.

Hai bên sẽ tăng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường gắn kết và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước.

Hai bên ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm và ký kết ba văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực hợp tác biển, thủy sản và hợp tác phòng chống IUU.

Quốc vương Brunei thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 30/11-2/12 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992, nâng cấp lên quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 3/2019. Brunei hiện đứng thứ 28 trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam với 153 dự án đang có hiệu lực.

Ngọc Ánh