Việt Nam bị phạt nặng vì sai tư cách cầu thủ ở giải bóng chuyền nữ U21 thế giới

IndonesiaÁn phạt liên quan đến vi phạm tư cách cầu thủ khiến Việt Nam bị xử thua bốn trận và tụt xuống cuối bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Đêm 12/8, giờ Hà Nội, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tuyên bố Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đưa một cầu thủ không đủ điều kiện tham dự giải. Cầu thủ này sẽ bị loại khỏi giải ngay lập tức, và các trận đấu Việt Nam sử dụng cầu thủ này sẽ bị xử thua 0-3.

Theo đó, các trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3 sẽ được chuyển thành Việt Nam thua 0-3. Trận Việt Nam thắng Puerto Rico 3-1 chiều qua 12/8 được giữ nguyên, do không có cầu thủ vi phạm thi đấu. Ở trận này, hai cầu thủ vắng mặt là Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải U21 thế giới 2025 tại Indonesia. Ảnh: Volleyball World

Điều này khiến Việt Nam từ vị trí thứ hai tụt xuống cuối bảng A. Đội sẽ không được vào vòng 1/8 gặp Thổ Nhĩ Kỳ như kế hoạch, thay vào đó xuống đấu với Ai Cập ở vòng phân bậc từ 17 đến 24.

Theo báo Thái Lan Thairath, một đội thuộc bảng A đã khiếu nại lên FIVB trường hợp cầu thủ Việt Nam. Liên đoàn thế giới đã lập một tiểu ban tiến hành điều tra theo quy định.

Tiểu ban kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng kỷ luật FIVB để đánh giá thêm các hình phạt tiềm tàng có thể áp dụng sau giải đấu, cho cầu thủ và bóng chuyền Việt Nam. Ngược lại, VFV và cầu thủ có quyền khiếu nại bằng văn bản.

"FIVB sẽ không bình luận thêm về vấn đề này trong khi quá trình điều tra đang diễn ra", thông báo có đoạn.

Hiếu Lương