Việt Nam bị loại sớm tại giải U19 Đông Nam Á

Việt Nam bị loại dù còn một trận chưa đá ở vòng bảng, sau khi Thái Lan và Malaysia cùng thắng ở lượt trận ngày 22/7.

Việt Nam (áo đỏ) trong trận thua Australia 2-6 tại giải U19 Đông Nam Á ở Indonesia, ngày 21/7. Ảnh: Đoàn Huynh

Việt Nam hòa Myanmar 1-1 trận ra quân, sau đó thua Australia 2-6, hết cơ hội đứng đầu bảng B để giành vé vào bán kết. Thầy trò ông Hứa Hiền Vinh chỉ còn hy vọng mong manh là đi tiếp với tư cách đội nhì có thành tích tốt nhất trong ba bảng đấu. Tuy nhiên, đội không còn quyền tự quyết, họ phải đánh bại Lào ở trận cuối, đồng thời chờ Australia không thua Myanmar và các đội nhì ở hai bảng A và C cũng có không quá 4 điểm.

Tuy nhiên, Việt Nam sớm tan hy vọng vào 22/7, chỉ một ngày sau trận thua đậm Australia. Ở loạt trận thứ hai bảng C, Thái Lan đánh bại Brunei 6-0. Cộng với chiến thắng 2-1 trước Singapore trước đó, đội bóng xứ chùa vàng có 6 điểm. Ở trận đấu diễn ra muộn hơn bốn tiếng rưỡi sau đó, Malaysia cũng lấy trọn 3 điểm khi thắng Singapore 5-0. Họ phải chịu một quả phạt đền nhưng thủ môn xuất sắc cản phá, còn phía trên hàng công liên tục bắn phá khung thành đối thủ và ghi được năm bàn từ hàng loạt cơ hội tạo ra. Cộng với chiến thắng 11-0 trước Brunei, Malaysia vươn lên đứng đầu bảng C khi cùng có 6 điểm nhưng hơn Thái Lan về hiệu số bàn thắng-bại (16 so với 7).

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Malaysia và Thái Lan gặp nhau. Đội nào thua cũng vẫn có cơ hội rất lớn để đi tiếp bởi đội nhì ở bảng A là Timor Leste mới có 3 điểm và hiệu số là -1, trong khi đội nhì bảng B là Myanmar mới có hai điểm và trận cuối phải gặp ứng viên vô địch Australia.

Với Việt Nam, trận đấu với Lào chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Ngay cả khi có được ngôi nhì bảng, đội cũng không thể đi tiếp. Kết thúc giải, đội trở về nhà chuẩn bị cho giải tiếp theo vào tháng trên sân nhà, là vòng loại U20 châu Á.

Lâm Thỏa