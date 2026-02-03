Việt Nam bị Indonesia loại ở futsal châu Á

IndonesiaThua chủ nhà 2-3 tối 2/2, Việt Nam dừng bước tại tứ kết giải futsal châu Á 2026.

Việt Nam đứng thứ 20 thế giới, cao hơn Indonesia bốn bậc. Trong 7 lần gặp nhau gần nhất tại các giải chính thức, Việt Nam cũng nhỉnh hơn với ba thắng, hai hòa và hai thua. Trong đó, có chiến thắng 1-0 tại SEA Games 33 diễn ra cuối năm 2025.

Cầu thủ Việt Nam (đỏ) đi bóng trong trận đấu Indonesia ở tứ kết giải futsal châu Á 2026.

Tuy nhiên, dưới áp lực của hơn 15.000 khán giả chủ nhà tại Indonesia Arena, nhiều cầu thủ Việt Nam chơi không tốt. Họ để Indonesia lấn lướt ngay khi nhập cuộc, và mở tỷ số ở phút thứ 4 nhờ công Bryan Ick. Đến phút 11, Indonesia nhân đôi cách biệt từ cú dứt điểm của Ardiansyah Nur sau một pha phản công nhanh.

Những nỗ lực tấn công nhằm tìm bàn rút ngắn của Việt Nam trong phần còn lại của hiệp một đều thất bại, khi vấp phải hàng thủ chơi kỷ luật của Indonesia.

Dẫn dắt đội tuyển xứ vạn đảo hiện tại là HLV Hector Souto từng có hơn 7 năm làm việc tại Việt Nam, trực tiếp đào tạo nhiều trụ cột của đội tuyển hiện tại như Thịnh Phát, Mạnh Dũng.

Sang hiệp hai, trong thế không còn gì để mất, Việt Nam tràn lên tấn công. Phút 25, hy vọng được nhen nhóm khi Đa Hải sút chìm thành bàn, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, sai lầm trong hệ thống phòng ngự khiến Việt Nam phải nhận bàn thua thứ ba ngay sau đó một phút, từ cú dứt điểm của Reza.

Những phút cuối, Việt Nam chuyển sang chơi power-play, và có được bàn thứ hai ở phút 36. Người ghi bàn vẫn là Đa Hải, với cú sút từ góc hẹp tung nóc lưới Indonesia. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội tuyển làm được.

Thanh Quý