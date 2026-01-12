Việt Nam bị dự đoán thua sát Arab Saudi ở U23 châu Á

Nhiều trang thể thao quốc tế nhận định Việt Nam sẽ thua Arab Saudi với cách biệt nhỏ ở lượt cuối bảng A giải U23 châu Á 2026, hôm nay.

*Arab Saudi - Việt Nam: 23h30 thứ Hai 12/1, trên VnExpress.

Trang thể thao SoccerVista của CH Czech nhận định trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ, với tỷ số dễ xảy ra nhất là 2-1 nghiêng về đại diện Tây Á. Kết quả đó đủ giúp hai đội dắt tay nhau vào tứ kết, bất chấp kết quả trận cùng giờ giữa Jordan và Kyrgyzstan. Xác suất để Việt Nam thắng, theo trang này, là 17%, hòa 26% và thua 56%.

Trang Wintips có trụ sở ở Anh cũng nhận định Arab Saudi được đánh giá cao hơn, với khả năng thắng 56%, hòa 25% và thua 19%.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đuổi bóng trong trận Việt Nam thắng Kyrgyzstan ở lượt hai bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Theo thành tích đối đầu, Arab Saudi vượt trội với 5 thắng và một hòa qua 6 lần gặp Việt Nam ở cấp độ U23. Ở 5 cuộc đối đầu gần nhất, đại diện Tây Á đều thắng. Vì thế, dễ hiểu khi giới chuyên môn nghiêng về phía chủ nhà U23 châu Á 2026.

Trên trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC), 48% độc giả dự đoán Arab Saudi thắng, 23% người bình chọn nghiêng về kết quả hòa, và 29% còn lại đứng về phía Việt Nam. Nếu đây là xác suất thắng thua thực sự của trận đấu, tỷ số cách biệt, nếu có, cũng rất nhỏ.

Trang dữ liệu thể thao Pháp Wincomparator cũng có những dự đoán gần tương đồng. Họ cho rằng Việt Nam có 47% khả năng thua, hòa 14% còn thắng 39%. Thầy trò Kim Sang-sik cần hòa hoặc thắng để đảm bảo đứng đầu bảng và vào tứ kết. Theo trang này, khả năng Việt Nam đứng đầu bảng lên tới 53%.

Tuy nhiên, cũng có trang thể thao dự đoán Việt Nam từ hòa đến thắng. "Trận đấu sẽ giằng co, vì hai đội cùng có phong độ tốt", trang Tips của Ukraine nhận định. "Các tỷ lệ cược không nghiêng hẳn về bên nào. Arab Saudi có đẳng cấp, nhưng chuỗi thắng gần đây và lối chơi kỷ luật của Việt Nam giúp họ được tin tưởng. Một trận hòa có thể là lựa chọn phổ biến".

Trang thể thao Ukraine này còn đánh giá cao khả năng ghi những bàn thắng muộn và ở các tình huống cố định của Việt Nam. "Điều này có thể thay đổi cục diện trận đấu trước những hàng thủ thiếu chắc chắn", trang viết thêm. "Màn thể hiện của Arab Saudi trước Jordan cũng đã để lộ điểm mạnh trong tấn công và điểm yếu trong phòng ngự của đoàn quân Luigi Di Biagio".

Việt Nam đã tạo ra 12 quả phạt góc trong hai trận đầu U23 châu Á 2026, nhiều chỉ sau Jordan. Trong khi đó, Arab Saudi mới có 5 quả phạt góc. Chủ nhà dường như không đề cao tình huống cố định và đây có thể là yếu tố để thầy trò Kim khai thác.

Nếu thua Arab Saudi cách biệt một bàn, Việt Nam vẫn có thể đứng đầu bảng trong trường hợp Jordan thắng Kyrgyzstan. Còn nếu thua Arab Saudi cách biệt hai bàn, đoàn quân của HLV Kim chắc chắn đứng nhì bảng, bất chấp kết quả trận cùng giờ. Đội sẽ đi tiếp nếu không thua Arab Saudi 0-3, hoặc tránh thất bại cách biệt bốn bàn trở lên.

Vị trí nhất, nhì bảng A cũng quan trọng. Bởi đội nhì bảng A sẽ gặp ứng viên vô địch Nhật Bản ở tứ kết. Tại giải này, nhà ĐKVĐ đang thể hiện sức mạnh rõ rệt và sẽ khiến nhiều đội phải dè chừng.

Hoàng An tổng hợp