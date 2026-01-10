HLV Kyrgyzstan: 'Không thể hóa giải bóng cố định của Việt Nam'

Theo HLV Edmar De Lacerda, Kyrgyzstan biết rõ chất lượng của Việt Nam ở các tình huống cố định, nhưng không thể hóa giải nên thua 1-2 ở lượt hai bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Trên sân King Abdullah tối 9/1, Kyrgyzstan lấn lướt, kiểm soát bóng gần 55%, chuyền nhiều hơn (494 - 413), dứt điểm gần gấp đôi Việt Nam (20 - 11), nhưng không thể kiếm điểm. Đại diện Trung Á chỉ ghi một bàn ở phút 44 để gỡ hòa 1-1, nhờ công Murzakhmatov khi tận dụng đường chuyền hỏng ở giữa sân.

Nhưng trước và sau đó, Kyrgyzstan thủng lưới hai bàn từ các pha cố định của đối phương. Phút 19, tranh thủ lộn xộn sau quả phạt góc, Lê Phát vòng ra trước mặt hậu vệ Kyrgyzstan. Tiền đạo Việt Nam nhanh hơn một nhịp, khiến đối thủ phạm lỗi trong cấm địa. Khuất Văn Khang đá phạt đền mở tỷ số. Tới phút 87, vẫn từ một quả phạt góc, Lý Đức tạt bên phải vào, Văn Thuận ngả người đánh đầu lái vào góc xa. Bóng đập chân hậu vệ Brauzman, đi vào lưới Kyrgyzstan.

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và biết rõ điểm mạnh trong cách chơi của Việt Nam từ trận họ thắng Jordan 2-0. Việt Nam rất lợi hại ở các quả phạt góc, những pha dàn xếp tình huống cố định. Nhưng hôm nay, chúng tôi không thể hóa giải được điểm mạnh đó của đối phương", ông De Lacerda mở lời ở cuộc họp báo sau trận, và gửi lời chúc mừng Việt Nam.

HLV De Lacerda (phải) quan sát từ ngoài đường biên trận Kyrgyzstan thua Việt Nam 1-2 ở lượt hai bảng A VCK U23 châu Á 2026 trên sân King Abdullah tối 9/1. Ảnh: AFC

Ở trận ra quân, Kyrgyzstan gây bất ngờ khi suýt cầm hòa chủ nhà Arab Saudi dù sớm mất người từ phút 33 và chỉ thua 0-1 vì một khoảnh khắc đối phương lóe sáng về cuối trận. Thất bại 1-2 trước Việt Nam ở lượt hai khiến tân binh của VCK U23 châu Á vẫn trắng tay sau hai lượt trận và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

Đây là kết quả thất vọng với Kyrgyzstan vì đại diện Trung Á có lực lượng tốt với nhiều cầu thủ đang chơi ở giải VĐQG, một số cá nhân nổi bật như Beknaz Almazbekov- tiền vệ đang thi đấu cho Rukh Lviv ở Ukraine, và đã chơi 15 trận cho ĐTQG cùng tiền vệ sáng tạo trưởng thành từ CLB Đức Kaiserlautern Kim Merk. Trước giải, thầy trò ông De Lacerda cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng với các chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar.

"Nếu chúng tôi đá như ở vòng loại, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Nhưng ở VCK, mọi thứ có nhiều thứ khác biệt. Bản thân tôi cũng như các cầu thủ đều khát khao chiến thắng, nhưng thực tế diễn ra không như dự tính", HLV người Ukraine gốc Brazil nói thêm.

VIE 2-1 KYR Diễn biến chính trận Việt Nam 2-1 Kyrgyzstan.

Theo De Lacerda, do đã nghiên cứu kỹ cách Việt Nam đá với Jordan, Kyrgyzstan ưu tiên giành quyền kiểm soát ở trung lộ, rồi tấn công biên và tạt bóng nhiều hơn để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Ông tiếp tục trung thành với chiến thuật này trong hiệp hai, và chỉ tung các cầu thủ mới vào sân để tăng tốc độ và tối ưu việc phát triển bóng. Nhưng như De Lacerda thừa nhận, Kyrgyzstan không đạt hiệu quả cần thiết.

Ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, Kyrgyzstan sẽ đấu Jordan lúc 23h30 ngày 12/1. "Dù thế nào, chúng tôi phải thắng trận cuối, phải xem đó như một trận chung kết vì danh dự quốc gia", De Lacerda nói thêm.

Hiếu Lương