Việt Nam bắt đầu hành trình săn vé Olympic 2024

Sau World Cup 2023, thầy trò ông Mai Đức Chung bước vào cuộc chiến mới được dự báo không dễ dàng, khởi đầu từ trận đấu với chủ nhà Uzbekistan.

* Việt Nam – Uzbekistan: 19h hôm nay 26/10, giờ Hà Nội.

Vòng loại thứ hai bóng đá nữ Olympic 2024 - khu vực châu Á có 12 đội chia làm ba bảng. Các đội đứng đầu mỗi bảng và đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại cuối. Khi đó, bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà – khách để chọn hai đội châu Á dự Olympic Paris 2024.

Việt Nam nằm bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và chủ nhà Uzbekistan. Do Nhật Bản ở đẳng cấp vượt trội và được dự báo cầm chắc vị trí đỉnh bảng, Việt Nam chỉ có thể cạnh tranh suất nhì bảng với hai đối thủ còn lại. Ngoài ra, để giành được vé nhì bảng tốt nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải ghi được nhiều bàn nhất có thể và hạn chế bàn thua để so hiệu số với hai bảng đấu còn lại.

Tiền đạo Huỳnh Như sẽ là niềm hy vọng của tuyển nữ Việt Nam trong trận ra quân vòng loại thứ hai khu vực châu Á hôm nay. Ảnh: Đức Đồng

Trong trận ra quân hôm nay, Việt Nam gặp chủ nhà Uzbekistan - đối thủ kém 13 bậc trên bảng thế giới. Ở hai lần gặp nhau trước, Việt Nam đều thắng với cách biệt tối thiểu. Nhưng ở Asiad 19 mới đây, trong khi Việt Nam bị loại sau vòng bảng, Uzbekistan vào bán kết và chỉ thua ở trận tranh HC đồng. Điều đó cho thấy mục tiêu thắng đậm không dễ dàng với thầy trò ông Chung. Thậm chí, nếu đối thủ phát huy được lợi thế sân nhà và phong độ cao như ở Asiad, họ có thể gây bất ngờ cho Việt Nam.

Uzbekistan cũng đặt mục tiêu nhì bảng, vì thế họ xin đăng cai bảng đấu. Họ còn mời HLV người Nhật Bản giàu kinh nghiệm Midori Honda, để chuẩn bị và tiến bộ mạnh thời gian gần đây với lối chơi tốc độ kết hợp thể lực dồi dào.

Việt Nam sẽ có sự phục vụ trở lại của Huỳnh Như. Tiền đạo đội trưởng được kỳ vọng sẽ duy trì cảm giác hưng phấn và phong cao sau khi ghi bàn đầu tiên mùa này cho Lank FC. Vòng loại Olympic cũng là giải đấu mà Huỳnh Như và các đồng đội quyết tâm đạt kết quả tốt để chia tay HLV Mai Đức Chung – người sẽ thôi dẫn dắt đội tuyển sau năm 2023. "Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần và quyết tâm cao nhất để giành vé vào vòng loại cuối. Nếu điều đó thành hiện thực sẽ là món quà ý nghĩa chia tay HLV Mai Đức Chung", Huỳnh Như nói tại họp báo trước trận.

HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như trong cuộc họp báo trước trận ngày 25/11. Ảnh: VFF

Bên cạnh Huỳnh Như, đội tuyển vẫn chơi với bộ khung đã thi đấu liên tục ở World Cup rồi Asiad. Họ gồm Kim Thanh, Diễm My, Trần Thu, Thái Thảo, Hoàng Loan, Dương Vân, Hải Yến, Bích Thùy, Thu Thương và Thanh Nhã. Các cầu thủ trẻ như Thúy Hằng, Tuyết Ngân, Trần Duyên cũng là những lựa chọn khi cần thiết.

Vấn đề với đội tuyển lúc này là các cầu thủ đang có dấu hiệu quá tải do phải thi đấu liên tục. Ở Asiad vừa qua, đội thua đậm Nhật Bản 0-7 ở lượt cuối nên kém hiệu số và bị loại. Vì thế, HLV Mai Đức Chung và cộng sự cần lưu tâm để có cách khắc phục hòng tính hiệu số. "Qua Asiad vừa rồi, chúng ta đã thấy Uzbekistan tiến bộ như thế nào", ông Chung nói. "Đối đầu với đối thủ cao lớn và giàu thể lực sẽ là khó khăn với Việt Nam. Nhưng tôi tin, các học trò sẽ cùng nhau phát huy kinh nghiệm để chơi tốt và giành kết quả khả quan trước chủ nhà".

Đội hình dự kiến Việt Nam: Kim Thanh; Hoàng Loan, Diễm Mỹ, Trần Thu, Thái Thảo; Thu Thương, Dương Văn, Bích Thùy; Thanh Nhã, Hải Yến, Huỳnh Như.

Đức Đồng