Việt Nam – Bangladesh: Bắt đầu săn vé U23 châu Á 2026

Phú ThọTrước đối thủ chiếu dưới, Việt Nam hướng đến chiến thắng ở trận ra quân hôm nay, vì mục tiêu lần thứ sáu liên tiếp tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á.

* Việt Nam – Banglades: 19h thứ Tư 3/9, trên VnExpress.

Thách thức đầu tiên của Việt Nam là Bangladesh, nền bóng đá đứng thứ 184 trên bảng FIFA, và bị đánh giá thấp nhất bảng C. Đại diện từ Nam Á còn đối mặt khó khăn khi HLV trưởng Saiful Bari Titu bị ốm và mới xuất viện chiều 2/9. Nhiều khả năng vị trí chỉ đạo trận mở màn trên sân Việt Trì, Phú Thọ sẽ giao cho trợ lý Hassan Al Mamun.

Lực lượng của Bangladesh hầu hết thi đấu trong nước. Cái tên đáng chú ý nhất là Fahamedul Islam trưởng thành từ bóng đá Italy. Tiền đạo sinh năm 2006 từng được đào tạo ở Sampdoria và hiện thi đấu cho Olbia ở Serie D. Nhưng anh mới hội quân từ đêm qua nên cơ hội ra sân còn bỏ ngỏ.

Các cầu thủ Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Ảnh: Hai Tư

"Đây là ngôi sao tương lai cho đội tuyển Quốc gia", trợ lý Hassan nói ở họp báo trước trận. "Chúng tôi còn nhiều cầu thủ tiềm năng và quyết tâm đạt kết quả tốt. Hy vọng lứa cầu thủ này có thể vươn xa".

Ngoài Islam, đội khách còn có ba cầu thủ đa quốc tịch. Tiền vệ Cuba Mitchell có gốc Anh và Jamaica, còn Fahmeed Salik và hậu vệ Zayyan Ahmed lần lượt sinh ở Anh và Mỹ.

Bangladesh chưa từng vượt qua vòng loại U23 châu Á sau sáu kỳ giải. Trong khi đó, Việt Nam chỉ vắng mặt kỳ giải 2013. Đây cũng là lần thứ tư Việt Nam làm chủ nhà một bảng đấu vòng loại U23 châu Á, sau kỳ giải 2018, 2020 và 2024.

Lực lượng Việt Nam dự giải gồm 22 cầu thủ vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn trở lại sau khi vắng mặt đáng kể vì chấn thương ở giải trước. HLV Kim Sang-sik muốn giữ bộ khung đã tập luyện và thi đấu ăn ý. Đây cũng là một phần lý do tiền vệ Việt kiều Bulgaria Trần Thành Trung không được giữ lại.

"Thành Trung là cầu thủ chất lượng có kỹ năng cơ bản tốt, quyết tâm thi đấu và sẽ có một tương lai sáng", HLV Kim nói. "Cậu ấy sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tương lai".

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (giữa) tập luyện cùng U23 Việt Nam ngày 2/9 tại Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Tùng

Hầu hết cầu thủ đang có trạng thái tốt, trừ Khuất Văn Khang bị căng cơ nhẹ nhưng vẫn có thể ra sân thi đấu. HLV Kim cho biết đã nghiên cứu ba đối thủ ở bảng C, trong đó Singapore và Bangladesh thiếu những video chất lượng, còn Yemen khó lường nhất.

"Chúng tôi hướng đến thắng từng trận một", nhà cầm quân Hàn Quốc cho hay. "Trước mắt, đội cần đánh bại Bangladesh để hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam".

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9, với 44 đội tuyển chia làm 11 bảng đấu ở 11 quốc gia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 11 đội nhất và bốn đội nhì thành tích tốt nhất, cùng chủ nhà Arab Saudi dự vòng chung kết.

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (Công an TP HCM).

Hậu vệ (7): Lê Văn Hà (Hà Nội FC), Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân (PVF-CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công Viettel), Phạm Lý Đức (Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng).

Tiền vệ (9): Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Viktor Le (Hà Tĩnh)

Tiền đạo (4): Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình).

Hiếu Lương