Việt Nam - Australia: Thử thách thực sự ở ASEAN Cup nữ 2025

Hải PhòngSau khi vượt qua vòng bảng một cách suôn sẻ, hôm nay thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng trước thách thức mang tên Australia ở bán kết ASEAN Cup nữ 2025.

* Việt Nam - Australia: 19h30 thứ Bảy 16/8, trên VnExpress.

Australia dự ASEAN Cup nữ 2025 với lực lượng U23. Ngoài sức trẻ, đội bóng này còn mạnh về hình thể, sức bền và tốc độ.

Ở trận ra quân bảng B, do chưa làm quen khí hậu nắng nóng, Australia bất ngờ thua Myanmar 1-2. Nhưng khi mọi thứ đã đi vào guồng, đội bóng xứ chuột túi đánh bại ĐKVĐ Philippines 1-0 rồi hủy diệt Timor Leste 9-0 để vào bán kết.

Với điểm tựa sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng là cơ hội tốt để Việt Nam đấu Australia ở bán kết ASEAN Cup nữ 2025. Ảnh: Lê Tân

Trước cuộc đại chiến ở sân Lạch Tray, Hải Phòng hôm nay, hai đội chưa từng gặp nhau, dù U23 Australia từng một lần vô địch ASEAN Cup năm 2008. Vì thế, HLV Joseph Palatsides có phần thận trọng. "Chúng tôi sẽ đối đầu với một đội tuyển mạnh trên sân nhà của họ. Sau những khởi đầu khó khăn, tập thể chúng tôi đang tiến bộ từng ngày nhờ tinh thần và khát khao chiến thắng. Gặp Việt Nam là cơ hội quý giá cho cầu thủ tích lũy kinh nghiệm", ông nói.

Qua 13 kỳ ASEAN Cup nữ, Việt Nam vô địch ba lần, xếp sau Thái Lan (bốn). Nhưng sau khi vô địch 2019, Việt Nam bị Philippines soán ngôi năm 2022. Lứa cầu thủ từng vô địch năm 2019 như Kim Thanh, Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung... vẫn là trụ cột tại giải năm nay. Thậm chí, trrong 23 cầu thủ Việt Nam đăng ký dự giải, có đến 15 người từ 30 tuổi trở lên.

Điều này một mặt cho thấy điểm mạnh về kinh nghiệm, nhưng mặt khác cũng nói lên hạn chế của đội chủ nhà về thể lực. Vì thế, HLV Mai Đức Chung đã phải xoay tua cầu thủ suốt ba trận vòng bảng, để đảm bảo cho các học trò có thể lực tốt nhất ở bán kết.

"Chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận này và sẽ quyết tâm hết sức mình", ông Chung nói. "Tôi nghĩ hai đội cân bằng về khả năng, nhưng Australia trẻ, khỏe và thích nghi nhanh. Việt Nam có lợi thế hơn một ngày nghỉ và sẽ phát huy tối đa lợi thế sân nhà để tranh vé vào chung kết".

Tiền vệ Hải Linh (10) thi đấu nổi bật trong trận thắng Thái Lan 1-0 ở vòng bảng, ngày 12/8. Ảnh: Lê Tân

Do Dương Thị Vân mới bình phục chấn thương, HLV Mai Đức Chung có thể để cô dự bị và tung cặp tiền vệ trung tâm Lương Thị Thu Thương - Nguyễn Hải Linh điều tiết lối chơi. Bộ ba trung vệ Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu và Lê Thị Diễm My hứa hẹn sẽ vất vả đối phó với các pha rót bóng bổng của Australia.

Nhưng những cầu thủ nhỏ và kỹ thuật như Tuyết Dung, Bích Thùy, Huỳnh Như hay Nguyễn Thị Vạn sẽ có cơ hội khoan thủng hàng thủ đối phương to cao, xoay trở có phần chậm chạp.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Huỳnh Như, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thu Thương, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy.

Australia: Lincoln, Grove, Cerne, Tumeth, Cicco, Furphy, Gomez, Chessari, Jancevski, Rasmussen, McKenna.

Đức Đồng