Việt Nam - Australia sẽ mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh

Việt Nam, Australia cho rằng hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột trong quan hệ song phương, nhất trí mở rộng hơn nữa lĩnh vực này.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường chiều 10/9 tại Phủ Chủ tịch, Toàn quyền Australia Sam Mostyn khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy, bền vững của Việt Nam, luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các cải cách nhằm đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại Phủ Chủ tịch ngày 10/9. Ảnh: Giang Huy

Hai bên cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện hồi tháng 3/2024 là một bước tiến lịch sử, thể hiện tin cậy chiến lược cũng như quyết tâm mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

Hai lãnh đạo cho rằng hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương, nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này. Phía Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo sĩ quan, hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đặc biệt là giúp vận chuyển các bệnh viện dã chiến đến phái bộ Việt Nam tại Nam Sudan.

Chủ tịch nước ghi nhận hỗ trợ của Australia qua nhiều sáng kiến như chương trình phát triển nguồn nhân lực, hợp tác thông qua Trung tâm Việt Nam - Australia đặt tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng mô hình quản trị công hiệu quả và phát triển giáo dục quyền con người tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp cao ở trung ương và địa phương, đặc biệt là đào tạo giáo viên, giảng viên, kết nối chương trình đào tạo giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của hai nước.

Toàn quyền Australia đánh giá cao đóng góp quan trọng của cộng đồng khoảng 350.000 người Việt tại Australia, gần 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước này, nhấn mạnh giao lưu nhân dân là nền tảng vững chắc của quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư song phương trong những năm tới, gia tăng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thế mạnh của nhau.

Việt Nam mong đón luồng đầu tư mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp Australia trên cơ sở các sáng kiến kết nối kinh tế của Australia với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040.

Hai bên cũng nhất trí khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, nhà khoa học hai nước hợp tác xây dựng những dự án nghiên cứu chung, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ y sinh...

Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt cũng như hợp tác phát triển Tiểu vùng Mekong và hợp tác APEC. Australia ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Mostyn, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia, nhấn mạnh quan hệ song phương đã tiến một chặng đường dài, đạt đến tầm vóc mà khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ít người hình dung được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn ngày 10/9. Ảnh: Giang Huy

Toàn quyền Mostyn nhấn mạnh Australia mong muốn là đối tác tin cậy và chân thành của Việt Nam. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng tin cậy và mang tầm chiến lược, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chiều 10/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với bà Mostyn, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn chiều 10/9. Ảnh: Giang Huy

Toàn quyền Mostyn nhấn mạnh Australia sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục cấp ODA và hỗ trợ tài chính, kỹ thuật giúp Việt Nam đạt các mục tiêu tăng trưởng. Bà đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, bày tỏ vui mừng khi Australia đã cung cấp hơn 70 chương trình học bổng cho Việt Nam.

Toàn quyền Australia nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư, hợp tác về bình đẳng giới, đặc biệt là hợp tác trong trao quyền cho phụ nữ cũng như hợp tác về biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Toàn quyền Mostyn đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 9-12/9. Hai nước là các đối tác thương mại lớn của nhau với kim ngạch thương mại đạt trên 14 tỷ USD năm 2024, số lượng khách du lịch hai bên tăng đều qua các năm và hiện có 56 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần giữa hai nước.

Các doanh nghiệp của Australia đã và đang được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam tích cực trở thành cầu nối để Australia tăng cường liên kết với khu vực Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia - ASEAN và hợp tác thực chất giữa Australia và Tiểu vùng Mekong.

Vũ Hoàng