Việt Nam - Ấn Độ nhất trí sớm mở lại đường bay thẳng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ nhất trí hai nước cần sớm mở lại đường bay thẳng, công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang thăm chính thức Ấn Độ ngày 15-19/12 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Venkaiah Naidu.

Trong cuộc hội đàm hôm qua ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Birla nhất trí cần sớm mở lại đường bay thẳng giữa hai nước và công nhận hộ chiếu vaccine của nhau, nhằm tăng cường giao lưu giữa người dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ấn Độ tiếp tục hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.

Ông Birla khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông", cũng là đối tác trọng yếu trong tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ tư từ trái sang) bắt tay Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla hôm 16/12. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự hỗ trợ của Ấn Độ dành cho Việt Nam trong phòng chống Covid-19, nhất là trang thiết bị y tế trong lần bùng phát đại dịch lần thứ tư tại Việt Nam, cho rằng đó là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự chân thành và gắn bó của quan hệ giữa hai nước.

Hai lãnh đạo đánh giá thương mại hai chiều Việt Nam - Ấn Độ tăng trung bình gần 20% mỗi năm trong 5 năm qua, đạt hơn 12 tỷ trong năm nay, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD/năm thời gian tới.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, ủng hộ thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, tự kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Ông Võ Huy Cường, Phó cục trưởng Hàng không Việt Nam, hôm qua cho biết Việt Nam sẽ mở 9 đường bay quốc tế tới Bắc Kinh/Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco/Los Angeles trong giai đoạn một mở lại các đường bay quốc tế.

Theo ông Cường, mở đường bay thẳng sẽ kích thích nhu cầu đi lại của người dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ nêu trên tới Việt Nam một cách bình thường thay vì phải di chuyển, trung chuyển qua các địa bàn khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 9/12 thông báo một số đối tác, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia và Belarus đã công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam với một số tiêu chuẩn cụ thể về chủng loại vaccine.

Việt Nam đang trao đổi với hơn 80 đối tác về việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine, trong đó Ấn Độ và Canada đã nhất trí về mặt nguyên tắc. Một số đối tác khác, trong đó có các nước ASEAN, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Hàn Quốc, đều xem xét tích cực đề nghị công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Các đối tác này đang chờ Việt Nam ban hành, giới thiệu mẫu hộ chiếu vaccine thống nhất cùng cơ chế xác thực điện tử.

Vũ Anh (Theo TTXVN)