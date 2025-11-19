Việt Nam - Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với người đồng cấp Algeria, nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và chứng kiến lễ ký loạt văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 19/11 hội đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức quốc gia Bắc Phi. Hai lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược, theo Bộ Ngoại giao.

Nhấn mạnh hai nước cần "đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để có lòng tin", với phương châm "cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng niềm tin, cùng hành động, cùng phát triển", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra các đề xuất để tạo đột phá trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb. Ảnh: TTXVN

Hai bên cần thắt chặt tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và dành ưu tiên cho nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) mở rộng đầu tư và hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của nước này.

Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở cửa thị trường cho mặt hàng thế mạnh của nhau, tăng cường trao đổi thương mại, bảo đảm cân bằng lợi ích song phương.

Thủ tướng cũng đề nghị Algeria hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án chuyển đổi số, doanh nghiệp hai nước hợp tác trong lĩnh vực viễn thông. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp.

Việt Nam - Algeria sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục về truyền thống lịch sử nhằm tôn vinh thế hệ đi trước, thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ và nhân dân hai nước. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Algeria tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tích cực thành lập các tiểu ban hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục đào tạo, hợp tác về lao động và các lĩnh vực chuyên ngành khác; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tích cực hợp tác về các lĩnh vực quan trọng bằng chương trình, dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Ông mong muốn Algeria ủng hộ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các tổ chức khu vực và các quốc gia thành viên như Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arab.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Algeria ủng hộ lập trường của ASEAN, ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Algeria nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Algeria phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các cam kết và định hướng hợp tác trên. Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết 6 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học và kỹ thuật, giáo dục...

Thanh Tâm