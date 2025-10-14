Việt Nam 7 lần thắng giải 'Điểm đến hàng đầu châu Á'

Việt Nam chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng là "Điểm đến hàng đầu châu Á" và "Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á 2025" tại lễ trao giải World Travel Awards ở Hong Kong, tối 13/10.

Tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra tại Hong Kong tối 13/10, du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế khi được xướng tên ở những hạng mục danh giá nhất.

Đây là lần thứ 7 Việt Nam nhận giải "Điểm đến hàng đầu châu Á" và là lần thứ ba chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á". Chiến thắng kép này được xem là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, song song với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Ruộng bậc thang mùa lúa chín ở Mù Cang Chải là một trong những điểm đến thu hút đông khách quốc tế đến săn mùa vàng hằng năm. Ảnh: Bùi Văn Hải

Sự công nhận của cộng đồng quốc tế đến trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia, 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón Việt Nam đón 15,4 triệu khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với hai giải thưởng quốc gia, gần 40 doanh nghiệp và điểm đến của Việt Nam cũng được vinh danh ở các hạng mục khác.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn với hai giải thưởng "Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á" và "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu".

TP HCM được vinh danh là "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu". Sở Du lịch TP HCM cũng nhận giải "Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á" nhờ những sáng kiến hiệu quả trong việc quảng bá và quản lý điểm đến.

Trong khi đó, Hội An duy trì sức hút với danh hiệu "Thành phố văn hóa hàng đầu". Ninh Bình, với cảnh quan Tràng An hùng vĩ, thắng giải "Điểm đến mới nổi", còn Vũng Tàu là "Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển" được yêu thích.

Lễ hội Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: Giang Huy

Ở lĩnh vực hàng không và lưu trú, Vietnam Airlines được vinh danh là "Thương hiệu hàng không hàng đầu". Nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn cũng được gọi tên như Selectum Noa Resort Cam Ranh, Bai Bac Bay Villa @ InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, và Six Senses Côn Đảo, cho thấy chất lượng dịch vụ lưu trú của Việt Nam ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn cao cấp nhất của thế giới.

Theo đánh giá từ Cục Du lịch quốc gia, những danh hiệu trên không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây.

World Travel Awards, ra đời năm 1993, được ví như "Giải Oscar của ngành du lịch". Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những đơn vị cung cấp dịch vụ xuất sắc trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, khách sạn. Kết quả được quyết định bởi bình chọn của các chuyên gia và công chúng toàn cầu. Việc liên tục chiến thắng tại một giải thưởng uy tín như WTA cho thấy thương hiệu du lịch Việt Nam đang ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong lòng du khách quốc tế.

Các điểm đến Việt Nam giành giải tại World Travel Awards 2025 Điểm đến Giải thưởng (hàng đầu châu Á) Hà Nội Điểm đến thành phố hàng đầu

Điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu TP HCM Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu

Điểm đến du lịch doanh nhân hàng đầu Hội An Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu Ninh Bình Điểm đến mới nổi hàng đầu Vũng Tàu Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển hàng đầu Vân Đồn Sân bay khu vực hàng đầu Phong Nha Kẻ Bàng Vườn quốc gia hàng đầu Mộc Châu Điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu

Phương Anh