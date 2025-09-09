Việt - Mỹ khai mạc chương trình Bạn bè Thái Bình Dương

Chương trình kéo dài hai tuần với nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực y tế, tăng cường năng lực ứng phó thiên tai và cải thiện cơ sở hạ tầng ở tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị cùng Lục quân Mỹ Thái Bình Dương tối 9/9 khai mạc chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm 2025 trong buổi lễ tại phường Đông Hà.

Chương trình kéo dài ngày 8-20/9 với 13 hoạt động thuộc 4 nhóm lĩnh vực chính tại các phường, xã phía nam tỉnh Quảng Trị như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, ứng dụng máy bay không người lái, xử lý vật liệu gây nổ, trao đổi chuyên môn về quân y. Khoảng 110 quân nhân Mỹ tham gia quá trình này, trong đó có quân nhân xây dựng, chuyên gia y tế, nhân viên xử lý bom mìn...

Đại sứ Mỹ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đại diện Lục quân Mỹ Thái Bình Dương tại lễ khai mạc. Ảnh: Đắc Thành

Đây là hoạt động đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết trong những ngày tới, Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ cùng các đối tác Việt Nam sẽ hợp tác triển khai nhiều dự án nhân đạo và dân sự, bao gồm ứng phó thiên tai, trao đổi chuyên môn y tế và cải thiện hạ tầng cơ sở tại Quảng Trị.

"Những nỗ lực này không chỉ đơn thuần về kỹ thuật, mà còn vun đắp lòng tin, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và bảo đảm rằng quan hệ đối tác của chúng ta mang lại lợi ích thiết thực cho người dân", ông Knapper nói.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu. Ảnh: Đắc Thành

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh các hoạt động trong chương trình không chỉ mang tính chuyên môn, kỹ thuật mà còn thể hiện tình hữu nghị, hợp tác, sẻ chia và khát vọng chung về một thế giới hòa bình, an toàn, nhân văn, phát triển bền vững.

Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship) là chương trình huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia do chính phủ Mỹ khởi xướng sau năm 2004. Từ năm 2024 trở về trước, Chương trình có tên gọi là Đối tác Thái Bình Dương. Năm 2025, theo đề xuất của Bộ Ngoại giao, Chương trình lấy tên bạn bè Thái Bình Dương do Lục quân Mỹ thực hiện.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu. Ảnh: Đắc Thành

Đắc Thành