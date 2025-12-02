Việt - Lào sẽ xem xét xây dựng các cơ chế hợp tác mới

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí hai nước sẽ xem xét xây dựng những cơ chế hợp tác mới để tăng cường quan hệ song phương.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra tại thủ đô Vientiane chiều nay, do Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì, theo Bộ Ngoại giao.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, hai lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thông qua các cơ chế hợp tác thiết thực và hiệu quả đã có, thiết lập, tổ chức các cơ chế mới đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất triển khai, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Vientiane hôm 2/12. Ảnh: TTXVN

Hai bên khẳng định cùng nhau tiếp tục đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, coi đây là trụ cột nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Các lãnh đạo xác định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, là mối quan hệ mẫu mực, mang tầm chiến lược lâu dài, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Việt - Lào sẽ phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển, đồng thời cùng chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên khẳng định tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phối hợp trên mọi lĩnh vực. Trên cơ sở đó, hai nước sẽ xem xét xây dựng các cơ chế hợp tác mới phù hợp, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất tiếp tục trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn lập trường, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Vientiane hôm 2/12. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa - giáo dục và khoa học - kỹ thuật giữa hai nước thời gian qua.

Về kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Hai nước sẽ triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao và chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, đẩy mạnh kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi.

Hai bên cũng trao đổi nhiều định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại trong giai đoạn tới, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị cũng như tiềm năng của mỗi nước.

Việt - Lào nhất trí thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương để sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới mốc 10 tỷ USD trong thời gian tới, đồng thời ưu tiên xử lý các vướng mắc tồn đọng, đẩy mạnh kết nối.

Trong đó, hai bên sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm như dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, thúc đẩy triển khai mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Lào, kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên hành lang kinh tế Đông - Tây, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh và kết nối cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hai nước phát triển bền vững, tăng cường bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Lào sẽ mở rộng hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và tổ chức nhân dân, tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực biên giới, góp phần củng cố vững chắc quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Phạm Giang