Việt - Lào phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư.

Trong cuộc hội đàm ở Trụ sở Trung ương Đảng hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam là quốc gia đầu tiên thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith với quan hệ Việt Nam - Lào, tin tưởng chuyến thăm sẽ đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith trước hội đàm ngày 26/1. Ảnh: Giang Huy

Hai lãnh đạo nhấn mạnh tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết; khẳng định đây không chỉ là yêu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của mỗi nước, mà còn là trách nhiệm chính trị chung của hai Đảng trong kế thừa, gìn giữ và phát tài sản chung vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Hai bên nhất trí cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, cần cụ thể hóa, tổ chức đồng bộ, hiệu quả những thỏa thuận cấp cao và Tuyên bố chung Việt Nam - Lào ở vị trí trung tâm, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể.

Hai lãnh đạo nhất trí nhận thức phát huy thế mạnh của mỗi nước, tập trung triển khai các dự án đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của nhân dân hai nước, mang dấu ấn và tính biểu tượng cao cho quan hệ song phương, ưu tiên lĩnh vực then chốt như quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững lâu dài; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông vận tải với những dự án lớn như cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 26/1. Ảnh: Giang Huy

Hai bên đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khả năng áp dụng những mô hình đào tạo mới, đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi nước. Các bên cùng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Hai lãnh đạo khẳng định bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược" vào khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Điều này góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Lào trong cuộc hội đàm ngày 26/1. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi thông tin, đánh giá tình hình quốc tế. Hai nước tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, khu vực và hoạt động tại các diễn đàn đa phương.

Kết thúc hội đàm, hai lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Thanh Danh