Việt - Lào nhất trí tăng cường kết nối giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh hai nước cần tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, hợp tác quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 22/4 gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại trụ sở chính phủ, nhân dịp ông Siphandone đến dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Hai lãnh đạo nhất trí hai nền kinh tế cần được tăng cường kết nối, đặc biệt về phương diện thể chế, các lĩnh vực tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông và du lịch.

Hai nước thống nhất hỗ trợ nhau xây dựng kinh tế độc lập, tích cực hội nhập quốc tế. Các bên phối hợp giải quyết dứt điểm vướng mắc và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam yên tâm đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (trái) vào ngày 22/4 tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Siphandone cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng hợp tác quốc phòng, an ninh để đối phó hiệu quả các thách thức, trong đó có quản lý, bảo vệ biên giới và chống tội phạm xuyên quốc gia. Các lãnh đạo nhận định hợp tác quốc phòng và an ninh tiếp tục là những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, giúp bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc ngày 22/4 cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Giang Huy

Việt - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962. Thương mại song phương Việt - Lào trong quý I năm 2024 đạt 476,8 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2023.

Việt Nam hiện có 245 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (giữa) cùng phái đoàn tại cuộc làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 22/4 ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Thanh Danh