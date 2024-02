Viết kinh bằng chữ Khmer cổ trên lá

An GiangChau Ty, 77 tuổi, sãi cả chùa Soài So, huyện Tri Tôn - đệ tử truyền thừa thứ 9, được xem là người cuối cùng biết viết kinh bằng chữ Khmer cổ trên lá ở An Giang.