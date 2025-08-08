Việt kiều kiện nha sĩ 'chui' vì bị nhiễm trùng khi làm răng sứ

Chị Nguyệt, Việt kiều Mỹ, cho rằng bà Hoa không có chuyên môn, hành nghề "chui" và làm răng sứ sai kỹ thuật khiến mình bị nhiễm trùng nướu, nên đòi bồi thường 344 triệu đồng.

Ngày 8/8, vụ tranh chấp bồi thường giữa nguyên đơn Lương Thu Nguyệt, 29 tuổi, và bị đơn Nguyễn Thị Hoa, 66 tuổi, được TAND TP HCM xét xử.

Trong đơn kiện, chị Nguyệt cho biết ngày 19/1/2023 đến phòng khám của bà Hoa trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình (cũ) làm mới 24 răng sứ với chi phí 144 triệu đồng. Vài ngày sau, chị bắt đầu ê buốt, đau nhức, báo cho bà Hoa biết thì được trấn an "đây là hiện tượng bình thường, 2 đến 3 tuần sẽ hết".

Ngày 17/2/2023, sau khi chị Nguyệt trở về Mỹ thì chân răng sưng tấy, chảy nhiều máu. Trong lần quay lại Việt Nam, chị khám tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM và sau đó là một trung tâm nha khoa khác bên Mỹ thì đều được chẩn đoán nhiễm trùng nướu do "lỗi kỹ thuật khi trồng răng".

Nhiều lần chị yêu cầu bà Hoa giải quyết nhưng không được, nên gửi đơn đến Sở Y tế TP HCM đề nghị can thiệp. Ngày 31/5/2023, Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt bà Hoa 80 triệu đồng vì hành nghề không phép, buộc nộp lại 120 triệu đồng thu lợi bất chính.

Chị Nguyệt sau đó khởi kiện, yêu cầu bồi thường 344 triệu đồng, gồm tiền dịch vụ, chi phí khắc phục, đi lại từ Mỹ về Việt Nam và thu nhập bị mất.

Trong các bản tường trình gửi tòa và hòa giải, bà Hoa thông qua người ủy quyền cho biết, từng công tác tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Thống Nhất, từ 1982 đến 2014, có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phục hình răng từ năm 2014. Sau khi nghỉ hưu, bà làm thêm tại nhà.

Theo bà Hoa, trong thời gian ở Việt Nam, chị Nguyệt không khiếu nại cho tới khi sang Mỹ mới báo tình trạng ê buốt. Bà đã giải thích đây là phản ứng tạm thời và mời tái khám miễn phí khi về nước. Tuy nhiên, đến tháng 4/2023, chị Nguyệt yêu cầu hoàn tiền vì cho rằng thao tác sai kỹ thuật, nhưng bà từ chối, đề nghị phải khám lại để xác định nguyên nhân. Do chị Nguyệt điều trị ở cơ sở khác là "không đảm bảo tính khách quan" nên bà từ chối bồi thường.

Bà Hoa không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì cho rằng không chứng minh được hậu quả xảy ra là do lỗi của mình. Bản thân bà đã chịu thiệt hại lớn khi bị xử phạt hành chính, mất quyền hành nghề.

Tại tòa hôm nay, nguyên đơn và bị đơn đều vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên xử. Các bên vẫn giữ nguyên quan điểm trước đó.

Sau khi nghị án, tòa đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo HĐXX, cả hai bên thừa nhận chị Nguyệt làm răng sứ tại phòng khám của bà Hoa. Sau đó, chị Nguyệt bị viêm nướu, đi khám ở Mỹ và Việt Nam nhưng không chứng minh được nguyên nhân nhiễm trùng xuất phát từ kỹ thuật làm răng của bà Hoa.

Trong quá trình giải quyết, tòa nhiều lần yêu cầu cung cấp bệnh án, chứng từ chi phí khám chữa, đi lại. Nhưng chị Nguyệt không cung cấp được việc khám tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM, chỉ có giấy khám tại trung tâm nha khoa; việc điều trị tại Mỹ chỉ thể hiện qua bản tự khai, không có tài liệu hợp lệ; không có kết luận y tế nào xác định lỗi kỹ thuật trong việc trồng răng sứ dẫn đến việc khiến chị bị viêm nướu; các chứng cứ bổ sung chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không có căn cứ chấp nhận.

Về việc nguyên đơn nói "bị đơn không đủ trình độ chuyên môn, hành nghề không phép", tòa đã xác minh. Thanh tra Sở Y tế TP HCM xác nhận bà Hoa từng bị xử phạt hành chính vì hoạt động khám chữa bệnh không giấy phép, không chứng chỉ hành nghề nên không có hồ sơ bệnh án để đối chiếu. Tuy nhiên, không có quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền kết luận bà Hòa sai phạm kỹ thuật trong việc trồng răng sứ cho chị Nguyệt.

Tại tòa, HĐXX giải thích cần bổ sung chứng cứ, hợp pháp hóa giấy tờ, nhưng nguyên đơn cho biết không còn tài liệu nào khác. Do đó, tòa không có đủ căn cứ xác định thiệt hại có phải do lỗi của bà Hòa gây ra hay không, nên không có đủ căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

