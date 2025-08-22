Việt kiều ghi bàn sau một phút vào sân cho Thể Công

Hà NộiTiền vệ Damian Vũ Thanh An ghi bàn ngay sau khi vào thay người, trong chiến thắng 3-0 trước Công an TP HCM ở vòng hai V-League 2025-2026.

Phút 81, Damian Vũ Thanh An được HLV Velizar Popov tung vào sân thay Pedro Henrique. Chỉ một phút sau, anh ghi bàn ở pha chạm bóng đầu tiên trong trận ra mắt.

Từ pha phất dài của thủ môn Nguyễn Văn Việt, Lucao nhảy lên tranh chấp khiến trung vệ Matheus Felipe mắc lỗi đánh đầu ngược về. Thanh An bứt tốc vượt mặt Trần Hoàng Phúc, rồi chạm bóng qua thủ môn Patrik Le Giang trước khi đệm vào lưới trống. Việt kiều gốc Ba Lan chạy ra khỏi vòng cấm rồi dừng lại hướng về phía khán đài A. Anh giang hai tay lên cao ăn mừng kiểu Zlatan Ibrahimovic.

Damian Vũ Thanh An ăn mừng bàn thắng thứ hai trong trận Thể Công (áo đỏ) hạ Công an TP HCM 3-0 ở vòng 2 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 22/8/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Wesley Nata, Lucao và Kyle Colonna cùng chạy tới chia vui cùng đàn em. Ở ngoài sân, HLV Popov vỗ tay chúc mừng trước khi chỉ tay vào đầu khi muốn các học trò tập trung.

Thanh An sinh năm 2003 ở Ba Lan. Anh trưởng thành từ đội Olimpia Grudziadz II, rồi đá trận ra mắt đội một vào tháng 5/2022 tại giải hạng Tư Ba Lan. Sau đó, anh thi đấu 41 trận, ghi hai bàn cho đội một với vai trò tiền vệ trung tâm.

Đến hè 2025, Damian về Việt Nam rồi đến Thể Công thử việc. Cầu thủ cao 1,8 m gây ấn tượng với HLV Popov, được giữ lại cùng Kyle Colonna cho hai suất Việt kiều chưa có quốc tịch.

Màn ra mắt hoàn hảo của Damian tô điểm cho chiến thắng 3-0 của Thể Công trước Công an TP HCM tại sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà kiểm soát khu trung tuyến, không cho đội khách cơ hội gây bất ngờ như ở trận thắng Hà Nội FC 2-1 trong trận ra quân.

Lucao (áo đỏ) thi đấu trong trận Thể Công (áo đỏ) hạ Công an TP HCM 3-0 ở vòng 2 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 22/8/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Phút 19, Matheus Felipe để bóng chạm tay trong vòng cấm giúp Thể Công hưởng phạt đền. Pedro Henrique sút vào góc thấp trái ghi bàn dù thủ môn Patrik Le Giang đoán đúng hướng.

Sau đó, Lucao, Trương Tiến Anh có thêm cơ hội, nhưng phung phí khi đối mặt Patrik. Tiền đạo Brazil thậm chí còn sút dội cột ở phút 76 dù đã vượt qua thủ môn và trước mặt là khung thành trống. Phải đến phút bù thứ nhất hiệp hai, Lucao mới điền tên lên bảng tỷ số với cú sút quyết đoán bằng chân trái ở góc hẹp trong vòng cấm.

Công an TP HCM suýt có bàn rút ngắn ở phút bù thứ ba. Nguyễn Tiến Linh đi bóng vượt qua thủ môn Văn Việt, nhưng cú sút vào lưới trống bị Kyle Colonna kịp lui về giải nguy.

Thể Công có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026, sau khi hòa Công an Hà Nội 1-1 ngày ra quân. Trong khi đó, Công an TP HCM bộc lộ nhiều sai sót và trở lại thực tại sau chiến thắng bất ngờ trước Hà Nội FC.

Đội hình xuất phát

Thể Công: Văn Việt, Trương Tiến Anh, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Kyle Colonna, Đinh Viết Tú, Khuất Văn Khang, Lê Quốc Nhật Nam, Wesley Nata, Pedro Henrique, Lucao Vinicius

Công an TP HCM: Patrik Le Giang, Võ Huy Toàn, Matheus Felipe, Khổng Minh Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Endrick, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Hoàng Phúc, Đức Phú, Schorr Utzig, Tiến Linh.

Hiếu Lương