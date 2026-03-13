Việt kiều Croatia thử sức ở U19 Việt Nam

Antonio Moric, mang hai dòng máu Việt Nam và Croatia, lần đầu được triệu tập lên đội tuyển U19, trong đợt tập trung tháng 3

Antonio Moric sinh năm 2008 tại Hà Nội, có mẹ người Việt Nam và bố người Croatia. Ban huấn luyện Việt Nam đánh giá cầu thủ này đa năng, có thể chơi tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh và tiền đạo cánh.

Moric cao 1,81 m và đang thi đấu cho CLB NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia. Sau 18 trận mùa 2025-2026, Trnje đang đứng thứ 13 trong 16 đội. Trnje thành lập năm 1924 ở thủ đô Zagreb. Thành tích tốt nhất của đội là vô địch hạng Ba 2000-2001 để lên chơi tại giải hạng Nhì mùa tiếp theo, nhưng không thể trụ hạng.

Trong khi đó, Nguyễn Bá Nhật Ka sinh năm 2007 có bố mẹ đều là người Việt Nam và sang Nhật Bản định cư từ năm 2015. Anh vẫn giữ quốc tịch và từng được tập luyện cùng U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn Nhật Bản đầu năm 2024.

Nhật Ka từng được vào đội bóng thuộc Trung học phổ thông Ryutsu Keizai Kashiwa. Hiện, anh cao 1,96 m và đang chơi cho CLB của Đại học Ryukei.

Số lượng cầu thủ Việt kiều lên đội tuyển ngày càng nhiều, từ cấp độ U17 đến đội tuyển quốc gia. Ở đợt tập trung tháng này, U23 Việt Nam có Trần Thành Trung (Bulgaria), Vadim Nguyễn (Nga). Trong khi đó, đội tuyển Quốc gia dự kiến lần đầu có ba thủ môn Việt kiều là Đặng Văn Lâm (Nga), Nguyễn Filip (Cộng hòa Czech) và Lê Giang Patrik (Slovakia), cùng hậu vệ Cao Pendant Quang Vinnh (Pháp) và tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son.

Khu vực Đông Âu cũng đóng góp nhiều cầu thủ cho Việt Nam. Một số gương mặt đáng chú ý từng lên đội tuyển trẻ có Lê Viktor (Nga), Andrej Nguyễn An Khánh, Bùi Alex (CH Czech).

Nhật Ka và Moric thuộc 31 cầu thủ có mặt ở đợt tập trung đầu tiên trong năm 2026 của đội tuyển U19. Danh sách này có nhiều gương mặt quen thuộc, từng lên tuyển từ lứa U16, U17 và U19, như Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật (PVF-CAND), Bạch Trọng Dương (SLNA), Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Nam (Thể Công), Đinh Xuân Khải (Nam Định).

HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi đặt mục tiêu rà soát và đánh giá lực lượng. Đội sẽ tập trung từ ngày 17/3 đến 29/3 ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội. Sau tuần đầu, ban huấn luyện sẽ sàng lọc để loại từ 10 đến 15 cầu thủ, rồi triệu tập bổ sung khoảng 10 người. Kế hoạch này để tạo sự cạnh tranh quyết liệt và đánh giá số lượng cầu thủ lớn hơn trong thời gian ngắn.

Đội tuyển hướng tới hai giải quan trọng trong năm là U19 Đông Nam Á vào tháng 6 ở Indonesia. Đến tháng 9, vòng loại U20 châu Á 2027 dự kiến khởi tranh.

