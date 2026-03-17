Việt kiều Croatia được đôn lên U23 Việt Nam

Hà NộiAntonio Moric, mang hai dòng máu Việt Nam và Croatia, được đôn từ đội tuyển U19 lên U23 Việt Nam để ban huấn luyện đánh giá khả năng.

Moric hội quân với đội tuyển U19 từ sáng qua 16/3 và tập cùng đội ngay trong chiều cùng ngày. Nhưng sang hôm nay, anh được chuyển lên U23 để đánh giá ở môi trường có chuyên môn cao hơn.

"Chúng tôi chưa đánh giá được hết khả năng của Moric, nhưng ban đầu xây dựng kế hoạch có cậu ấy", HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nói trước buổi tập chiều nay 17/3. "Đội U23 có trình độ cao hơn nên đây là cơ hội để đánh giá trình độ. Nếu thích nghi được, Moric sẽ có cơ hội ở lại".

Cầu thủ lai Croatia Antonio Moric tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội, ngày 17/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Đội tuyển mang tên U23, nhưng thực chất là tập hợp lứa cầu thủ sinh năm 2005 về sau, để chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản. Nhóm này cũng hướng tới giải giao hữu CFA China Team Cup ở Trung Quốc từ ngày 25/3. Theo kế hoạch, khi đội U23 sang Trung Quốc, Moric sẽ trở lại đội U19, nhưng ban huấn luyện sẽ đánh giá dựa trên thực tế luyện tập.

Antonio Moric sinh năm 2008 tại Hà Nội, có mẹ người Việt Nam và bố người Croatia. Ban huấn luyện Việt Nam đánh giá cầu thủ này đa năng, có thể chơi tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh và tiền đạo cánh.

Moric cao 1,81 m và đang thi đấu cho CLB NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia. Sau 18 trận mùa 2025-2026, Trnje đang đứng thứ 13 trong 16 đội. Trnje thành lập năm 1924 ở thủ đô Zagreb. Thành tích tốt nhất của đội là vô địch hạng Ba 2000-2001 để lên chơi tại giải hạng Nhì mùa tiếp theo, nhưng không thể trụ hạng.

Bên cạnh Moric, U23 Việt Nam lần này còn có hai Việt kiều khác, là Trần Thành Trung sinh ra ở Bulgaria, cùng Vadim Nguyễn mang hai dòng máu Việt Nam và Nga. Tuy nhiên, cả hai chưa hội quân do đang cùng CLB CLB Ninh Bình chuẩn bị cho tứ kết Cup Quốc gia. Vadim cùng Đà Nẵng gặp Nam Định vào ngày 18/3, còn Trung cùng Ninh Bình đấu PVF-CAND ngày 21/3.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm của CLB HAGL tập cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội, ngày 17/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Các cầu thủ Việt kiều được triệu tập lên các cấp độ đội tuyển Việt Nam ngày một nhiều. Ở đợt này, đội U19 có một cầu thủ sống lâu năm ở Nhật Bản là thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia vừa gọi thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh.

Đây là đợt tập trung đầu tiên trong năm của U23 Việt Nam. Do HLV Kim Sang-sik bận nhiệm vụ với ĐTQG, ông Đinh Hồng Vinh tiếp tục làm tạm quyền. 30 cầu thủ được triệu tập trong danh sách sơ bộ gần 100 cái tên. "Chúng tôi thu thập, xác định và sàng lọc nhằm tìm kiếm lớp kế cận cho bóng đá Việt Nam", HLV Hồng Vinh cho hay. "Họ sẽ có thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, rồi được cọ xát với các đối thủ càng mạnh càng tốt".

U23 Việt Nam vẫn tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội. Ngày 23/3, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Cup, tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Việt Nam lần lượt gặp Triều Tiên vào ngày 25/3, Thái Lan 28/3 rồi Trung Quốc 31/3.

Hiếu Lương