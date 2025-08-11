Việt - Hàn ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ song phương

Lãnh đạo Việt Nam, Hàn Quốc ra tuyên bố chung nêu 6 lĩnh vực trọng tâm hai bên tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay hội đàm với Tổng thống Lee Jae-myung, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc ngày 10-13/8. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực, theo TTXVN.

Ông Lee nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cùng Tổng thống Lee Jae-myung và các lãnh đạo Hàn Quốc định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước có chuyển biến mới, thực chất, hiệu quả, bền vững lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với khuôn khổ quan hệ ngoại giao cao nhất mà hai bên đã xác lập.

Lãnh đạo hai nước sau đó đã ra tuyên bố chung về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Hàn, chú trọng vào các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, theo VOV.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: TTXVN

Hai bên sẽ củng cố vững chắc lòng tin chính trị và đẩy mạnh hợp tác thực chất lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

Theo đó, Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao thông qua hình thức linh hoạt, đa dạng, tăng cường hợp tác các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện có và mở rộng, thiết lập cơ chế đối thoại cần thiết, xử lý vấn đề có thể phát sinh.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng, trao đổi ý kiến về các vấn đề song phương, chính sách đối ngoại, vấn đề quốc tế và khu vực, tăng cường tiếp xúc an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác rà phá bom mìn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, lãnh sự, tư pháp.

Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương.

Hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau, nhất trí hợp tác ứng phó các thách thức mới nổi trong tình hình kinh tế khu vực và quốc tế.

Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (KVFTA), tạo điều kiện để hàng hóa mỗi bên vào thị trường của nhau, hướng đến kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược trong chuỗi cung ứng, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực và đa phương.

Hàn Quốc đề nghị Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia các dự án hạ tầng của Việt Nam. Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài có thể đầu tư ổn định và lâu dài tại Việt Nam.

Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác tài chính, bảo hiểm, triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR. Hai bên xem khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường trao đổi thông tin thăm dò và khai thác dầu khí, mở rộng hợp tác toàn diện nhằm tăng cường chuyển đổi số ngành năng lượng và an ninh mạng.

Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự tại lễ đón ngày 11/8. Ảnh: TTXVN

Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác lao động, y tế, giáo dục xứng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam cam kết đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi để công dân Hàn Quốc dễ được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, đồng thời đề xuất Hàn Quốc tìm kiếm các phương án hỗ trợ để lao động Việt Nam trở về nước sau khi kết thúc hợp đồng có thể tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Hai bên tăng cường hợp tác y tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao trong điều trị, hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở y tế, trường đại học y dược và các viện nghiên cứu của hai nước.

Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác giáo dục, thúc đẩy giao lưu giữa các trường phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Việt - Hàn sẽ tăng cường hợp tác phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, hướng tới đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, tăng cường hợp tác lâm nghiệp, sử dụng và quản lý nguồn nước hiệu quả và bền vững.

Hai bên thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, an toàn xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực ngành giao thông và xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu, quảng bá và truyền thông cũng như tổ chức sự kiện nhằm làm sâu sắc hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông và giao lưu nhân dân, tạo sự gắn kết, hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai nước.

Hàn Quốc nhất trí hợp tác tích cực trong việc nâng cao thành tích thể thao trong một số bộ môn Hàn Quốc có thế mạnh, chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp giải trí và hỗ trợ Việt Nam xây dựng, triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hai bên đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đối với quan hệ hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình đa văn hóa hòa nhập đời sống nước sở tại.

Việt Nam - Hàn Quốc nhất trí hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn, cơ chế quốc tế và khu vực, tăng cường phối hợp tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, tham gia các nỗ lực chung nhằm giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, nhất là nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, tán thành các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ủng hộ đối thoại liên Triều, kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ và cam kết quốc tế.

Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm nối lại đối thoại và hợp tác liên Triều, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia tích cực vào tiến trình xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 11/8. Ảnh: TTXVN

Hai bên cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Như Tâm