Việt - Hàn nhất trí tăng hợp tác về công nghiệp quốc phòng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ giữa hai nước.

Trong cuộc hội kiến tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc hôm nay, hai lãnh đạo đánh giá cao hợp tác về quốc phòng, an ninh, nhất là việc Hàn Quốc hỗ trợ nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

Hai nước đang duy trì nhiều cơ chế đối thoại an ninh, quốc phòng. Hàn Quốc đã chuyển giao 4 tàu đã qua sử dụng cho Cảnh sát biển và Hải quân Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tại Hàn Quốc ngày 6/12. Ảnh: TTXVN.

Hai bên cũng chia sẻ tầm nhìn chung về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc từ ngày 4-6/12 theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Sau cuộc hội đàm hôm qua giữa hai lãnh đạo, Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai lãnh đạo tái khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mức 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng.

Việt Nam cũng hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ và hướng vào các lĩnh vực điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các Khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp xanh, đô thị thông minh...

Thanh Tâm