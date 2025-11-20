Việt - Hàn nhất trí mở rộng hợp tác trong chuyển giao công nghệ

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng hợp tác công nghiệp, năng lượng và chuyển giao công nghệ.

Trong cuộc hội đàm ở Nhà Quốc hội chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương nói chung và tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Hàn Quốc đề ra những chính sách phát triển tập trung vào tăng trưởng công bằng và chuyển đổi công nghệ nhằm nâng cao sức mạnh quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tại Nhà Quốc hội ngày 20/11. Ảnh: Giang Huy

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả lĩnh vực, thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển hiệu quả, phù hợp với lợi ích chung của hai bên, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Ông Woo Won-shik cho biết Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất về đầu tư trực tiếp, thứ ba về thương mại của Việt Nam và hai bên đã đạt mốc 5 triệu lượt người thăm nhau trong năm 2024. Ông cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, đã trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của nhau và có mối quan hệ không thể tách rời.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc ngày 20/11. Ảnh: Giang Huy

Hai lãnh đạo thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa người dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và mong muốn Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại nước này, trong đó có khoảng 100.000 gia đình Việt - Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí phối hợp chặt chẽ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau hội đàm, hai lãnh đạo đã tiến hành lễ ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik cũng dự khán Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Việt Nam.

Nguyễn Tiến