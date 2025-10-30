Việt - Hàn nhất trí đưa khoa học, công nghệ thành trụ cột trong quan hệ

Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc, nhất trí hiện thực hóa đưa hợp tác khoa học, công nghệ... thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại thành phố Gyeongju chiều nay, Chủ tịch nước Lương Cường cho hay sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương không ngừng củng cố và phát triển, hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục có bước chuyển mới thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trên tất cả lĩnh vực.

Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực. Theo ông, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc để dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác chung vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Lee khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Lee Jae Myung tại thành phố Gyeongju ngày 30/10. Ảnh: Báo Nhân dân

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của hai bên, tạo bước chuyển lớn, thực chất trong hợp tác.

Chủ tịch nước và Tổng thống Hàn Quốc nhất trí hiện thực hóa đưa hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; nhất trí tăng cường hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên cùng phối hợp triển khai các biện pháp thực chất, sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Ông khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hàn Quốc quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; khẳng định sẽ tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam; nhất trí hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, năng lượng, xây dựng đô thị mới...

Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cùng thúc đẩy sớm nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc và triển khai Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung chiến lược về duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Huyền Lê