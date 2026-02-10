Viết cho người trân trọng sự bình yên

Trải qua khá nhiều thăng trầm, em vẫn chọn sống tử tế với cuộc đời và quan trọng nhất là vẫn tin vào tình yêu.

Gửi anh,

Em viết những dòng này với mong muốn, nếu có duyên, mình sẽ gặp được một người cùng nhịp sống và tần số.

Với em, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau, cùng với sự tự nguyện từ cả hai phía. Khi hai người thật sự muốn ở lại vì nhau, mọi điều phía sau sẽ trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn rất nhiều.

Giới thiệu sơ qua về em: em là cô gái có ngoại hình ổn, tinh thần tự lập. Em đi lên từ hai bàn tay trắng, thậm chí có lúc là số âm. Trải qua khá nhiều thăng trầm, em vẫn chọn sống tử tế với cuộc đời và quan trọng nhất là vẫn tin vào tình yêu.

Hy vọng sớm nhận được hồi âm từ anh.

