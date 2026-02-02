Viết cho người anh yêu

Anh quê miền Trung, làm kinh doanh, buôn bán ở Hà Nội, cao 1m62, không đẹp trai, không có gì nổi bật, tính cách tương đối giản dị.

Anh đã cố gắng tìm kiếm em nhưng không biết em đang ở phương trời nào. Năm này qua năm khác, cho tới bây giờ đã sắp bước sang một năm nữa nhưng anh vẫn một mình, tìm em thật khó. Anh không mong em xinh đẹp hay tài năng, chỉ mong gặp em - một người đơn giản, chân thành - cùng anh xây dựng gia đình, xây dựng cuộc sống như bao đôi khác.

Có vài lần anh gặp vài người và tưởng rằng mình đã gặp đúng người. Nhưng không, sau một thời gian, các cuộc trò chuyện thưa dần và rồi dần dần lại trở thành người xa lạ. Anh mong rằng bước sang năm 2026, sẽ gặp đúng người yêu của riêng mình, cùng anh nắm tay, em nhé. Đừng để anh chờ đợi, tìm kiếm em quá lâu, vì anh đã già mất rồi, nhiều lúc thấy mệt mỏi với chính cuộc sống của mình.

Chúc em thật nhiều sức khỏe và bước sang năm mới, mọi việc suôn sẻ nhé. Yêu em.

