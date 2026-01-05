Viết cho một mối duyên lành

Em làm việc trong ngành y, nơi mỗi ngày cần song hành giữa lý trí và lòng trắc ẩn.

Là mẹ đơn thân hơn 6 năm, dần rèn cho mình sự độc lập và mạnh mẽ trước cuộc sống, nhưng vẫn trân trọng nét nữ tính và những phút giây yếu lòng rất thật. Em luôn tin vào việc học hỏi và hoàn thiện bản thân, để mỗi ngày tốt hơn hôm qua, cả trong nghề nghiệp lẫn hành trình làm mẹ.

Mỗi ngày, em dành khoảng một giờ cho yoga hoặc gym, đọc sách và tìm hiểu Phật giáo như một cách chăm sóc thân - tâm, giúp mình đủ vững khi cần kiên cường, và đủ mềm để sống tử tế với chính mình và thế giới.

Con em học lớp hai. Ở chặng đường này, em mong có thể gặp một người bạn tri kỷ, cùng tam quan, cùng chia sẻ vui buồn, động viên nhau tiến bộ, nhìn đời bằng sự tỉnh thức và lòng từ bi; sống có trách nhiệm và cùng trở thành những người đồng hành tích cực cho các con trên hành trình trưởng thành. Em cũng mong muốn làm việc và sinh sống lâu dài tại Hà Nội.

Cảm ơn anh đã đọc những dòng này. Hy vọng, nếu đủ duyên, một cánh cửa lành lại có thể nhẹ nhàng mở ra.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ