Việt Chào giảm 15% giá bán thang máy Mitsubishi Thượng Hải

Công ty Cổ phần Việt Chào, tung chương trình “Phi lợi nhuận” với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua thang máy.

Theo đó, khách hàng sẽ được giảm tới 15% giá trị hợp đồng nếu thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng. Khách được giảm tới 10% giá trị hợp đồng nếu thanh toán hết 100% khi nhận được thông báo từ nhà máy là hàng đã sản xuất xong, chờ lên tàu.

Đại diện của công ty cho biết năm 2021, Việt Chào chấp nhận bán hàng không lợi nhuận để đạt được cam kết với hãng về doanh số. Ngoài ra, tầm nhìn của Việt Chào là đưa sản phẩm thang máy chất lượng, hàng Tập đoàn Mitsubishi nhưng giá hợp lý hơn đến đông đảo người tiêu dùng. Vì vậy, công ty chấp nhận lấy lợi nhuận của các hạng mục kinh doanh khác bù cho hạng mục thang máy Shanghai Mitsubishi.

Để kiểm chứng điều này, khách hàng có thể dễ dàng so sánh giá của Việt Chào với các đơn vị cung cấp khác. Thực tế, cả khi khách mua với mức giá thông thường thì giá sản phẩm thang máy Shanghai Mitsubishi do Việt Chào cung cấp đã là tốt nhất (khi so sánh cùng dịch vụ chính hãng) vì Việt Chào là đại lý lớn nhất và ủy quyền duy nhất của Shanghai Mitsubishi tại Việt Nam.

Ngoài ra, công ty cũng nhận được băn khoăn của khách hàng là "nhỡ khách hàng chuyển tiền nhưng Việt Chào không đặt hàng với nhà máy hoặc không lắp đặt thang thì sao?". Câu trả lời là uy tín 18 năm của Việt Chào chắc chắn đủ lớn để khách hàng tin tưởng. "Nếu khách hàng vẫn còn nghi ngại vì lần đầu hợp tác với Việt Chào thì có thể thanh toán bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc đề nghị công ty mở bảo lãnh ngân hàng", đại diện của công ty khẳng định.

Thang máy Shanghai Mitsubishi LEHY-M-II tốc độ cao lên tới 4.0 m/s.

Công ty cổ phần Việt Chào (vietchao.vn) là đại lý ủy quyền duy nhất của hãng thang máy Shanghai Mitsubishi (SMEC) hay còn gọi là Mitsubishi Thượng Hải tại Việt Nam, có gần 18 năm kinh nghiệm trong ngành thang máy. Công ty cung cấp trên 10.000 sản phẩm cho gần 300 công trình trên khắp cả nước. Việt Chào ký hợp đồng ủy quyền với Shanghai Mitsubishi từ năm 2009, liên tiếp là đại lý xuất sắc từ năm 2018.

Sản phẩm Mitsubishi Thượng Hải do Việt Chào cung cấp gồm:

- Thang máy tải khách, thang máy bệnh viện, nâng hàng, quan sát, thang nâng thức ăn, thang cuốn và băng tải.

- Dự án tiêu biểu: chung cư cấp Leman Luxury, nhà máy cơ khí chính xác Eva, chung cư cao tầng VOV, bệnh viện Nhi trung ương, bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, Ban Đảng Quảng Ninh...

Ưu điểm chung của sản phẩm thang máy Shanghai Mitsubishi là có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích xây dựng, sử dụng các công nghệ tiên tiến thế giới như: hệ truyền động biến áp biến tần VVVF có độ tin cậy cao, giảm tiếng ồn, công nghệ hồi năng lượng tiết kiệm điện, công nghệ IPM (Module điện thông minh), hệ thống truyền dữ liệu tốc độ cao Canbus (vốn được sử dụng trong xe hạng sang), máy kéo không hộp số đồng bộ nam châm vĩnh cửu thế hệ mới nhất độc quyền của Tập đoàn thang máy Mitsubishi Nhật Bản. Đặc biệt, dòng thang máy bệnh viện LEHY-IIIB còn sử dụng vật liệu kháng khuẩn, phù hợp với môi trường bệnh viện. Nhờ vậy, thang máy Shanghai Mitsubishi đã nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng trên 90 quốc gia.

Thang máy tải khách lắp tại khách sạn 4 sao Minh Phú, Diễn Châu, Nghệ An.

Thang máy Shanghai Mitsubishi được lắp đặt và bảo trì bởi đội ngũ chuyên gia kỹ thuật Việt Chào giàu kinh nghiệm và đã được hãng đào tạo bài bản nên hoạt động êm ái, bền bỉ theo thời gian. Ngoài ra, toàn bộ thang máy, thang cuốn do Việt Chào cung cấp và lắp đặt đều được mua hợp đồng bảo hiểm rủi ro lên tới một tỷ đồng mỗi vụ.

Công ty TNHH Thang máy Shanghai Mitsubishi (SMEC) có trụ sở 811 đường Jiang Chuan, Minhang, Thượng Hải. Cổ đông của công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Công nghiệp Cơ khí Thượng Hải chiếm 52%.

- Tập đoàn Xuất nhập khẩu máy móc quốc gia Trung Quốc chiếm 8%.

- Tập đoàn Mitsubishi Electric (Nhật Bản) chiếm 32%.

- Công ty TNHH Building Techno-Service thuộc Tập đoàn Mitsubishi Electric chiếm 8%.

[Thang cuốn thế hệ mới nhất seri-K-II thông minh, an toàn và đẹp mắt.

Công ty Thang máy Shanghai Mitsubishi bắt đầu hoạt động từ tháng 1/1987, hiện có hơn 2.000 nhân viên làm việc tại trụ sở chính, 7 trung tâm vận hành, 89 công ty con, hơn 600 trạm bảo hành; trên 300 đại lý ở Trung Quốc và 100 đại lý ở nước ngoài (tại Việt Nam, Việt Chào là đại lý ủy quyền duy nhất).

Công ty SMEC có doanh số hàng trung bình khoảng 100.000 thang máy, thang cuốn. Tháng 11/2020, Shanghai Mitsubishi chạm mốc kỷ lục tập đoàn, xuất xưởng thang thứ một triệu sau 33 năm hoạt động (tập đoàn sản xuất 500.000 sản phẩm tại Nhật Bản sau 85 năm hoạt động và 200.000 sản phẩm tại Thái Lan).

(Nguồn và ảnh: Công ty Việt Chào)