Việt Á Land là đại lý phân phối Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Việt Á Land ký kết hợp tác phân phối Vinhomes Green Paradise, dự án có quy mô 2.870 ha tại Cần Giờ, với loạt tiện ích, hạ tầng đồng bộ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đơn vị được Vinhomes lựa chọn làm đại lý phân phối chính thức nhờ kinh nghiệm, chuyên môn và năng lực tư vấn.

Vinhomes Green Paradise có quy mô 2.870 ha trải dài 12 km bờ biển, khởi công ngày 19/4, đang trong giai đoạn thi công khẩn trương. Dự án được định hướng trở thành siêu đô thị ESG++, áp dụng mô hình phát triển bền vững Environmental - Social - Governance (Môi trường - Xã hội - Quản trị) được tư vấn bởi Boston Consulting Group.

Doanh nghiệp trở thành nhà phân phối Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Việt Á Land

Khu đô thị tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh. Ngay phía sau dự án là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ, với hơn 75.000 ha rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, phía trước hướng ra biển Đông. Công trình gồm tòa tháp 108 tầng, Nhà hát sóng xanh Blue Wave theatre kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới, trải rộng trên diện tích 7ha, được tư vấn bởi Công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng Gensler, biển hồ Paradise Lagoon 443 ha cùng hai sân golf 18 lỗ, bến du thuyền, quần thể vui chơi giải trí 122 ha được tư vấn bởi những nhà thiết kế trò chơi giải trí hàng đầu thế giới với Công viên chủ đề Lễ hội và hệ thống hạ tầng năng lượng tái tạo từ điện gió biển.

Hạ tầng kết nối đến dự án được đầu tư mạnh, triển khai đồng bộ. Trong đó, cầu Cần Giờ dài 3,9 km với tổng vốn gần 11.000 tỷ đồng, sẽ thay thế phà Bình Khánh, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM xuống Cần Giờ còn 35-45 phút. Dự kiến công trình khởi công năm 2026 và hoàn thành trước 2030.

Ngoài ra, tuyến tàu cao tốc trên cao TP HCM - Cần Giờ dài gần 49 km với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD đang được Vingroup tài trợ nghiên cứu, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng đến dự án còn 16 phút. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua địa bàn Cần Giờ tiếp tục nâng cao năng lực liên kết vùng giữa miền Tây và Đông Nam Bộ.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Việt Á Land

Dự án cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng như, nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự hồ Paradise Lagoon, khách sạn mini và căn hộ cao tầng. Hệ tiện ích "tất cả trong một" gồm bệnh viện Cleveland Clinic, trường liên cấp Vinschool quốc tế, chuỗi nhà hàng Michelin và các khu giải trí được quy hoạch theo chuẩn quốc tế. Dự án hướng tới mục tiêu đón khoảng 230.000 cư dân và hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời tạo hàng chục nghìn việc làm cho lao động địa phương.

Phối cảnh tiện ích dự án. Ảnh: Việt Á Land

Công trình cũng là một trong những khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam, hướng tới tiêu chuẩn BREEAM Communities về quy hoạch bền vững và ISO 37122 dành cho đô thị thông minh. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết định hướng phát triển Vinhomes Green Paradise là sự kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hiện đại, với kỳ vọng trở thành đô thị ESG++ hàng đầu thế giới và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Về phía Việt Á Land, đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản cao cấp. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị phân phối hàng đầu, mang đến dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu và hỗ trợ khách hàng toàn diện.

Hoàng Đan