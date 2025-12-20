VieON thắng 'Nền tảng quảng cáo của năm' tại Vạn Xuân Awards

VieON vượt hơn 1.000 đề cử để nhận giải "Nền tảng quảng cáo của năm" tại lễ trao giải Vạn Xuân Awards 2025, hôm 19/12.

Hội đồng cố vấn Vạn Xuân Awards vinh danh VieON - thành viên tổ hợp sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings - nhờ kiến tạo hệ sinh thái quảng cáo hiệu quả, bền vững, hỗ trợ tích cực các thương hiệu trong nước. Những năm qua, nền tảng chú trọng tạo môi trường quảng cáo sạch, đặt bảo vệ người dùng và uy tín nhãn hàng song hành mục tiêu tạo giá trị thực cho thị trường.

Danh hiệu "Nền tảng quảng cáo của năm" cũng cho thấy tầm quan trọng của nền tảng OTT Việt trong ngành truyền thông - quảng cáo số, theo người đại điện. VieON tiếp tục đầu tư mạnh công nghệ, dữ liệu, nội dung nhằm nâng cao tiêu chuẩn quảng cáo số, đồng thời khẳng định vai trò đối tác chiến lược của các thương hiệu trong hệ sinh thái truyền thông - giải trí số.

Ông Võ Bá Toàn - Giám đốc kinh doanh VieON nhận kỷ niệm chương Vạn Xuân Awards 2025. Ảnh: VieON

Đến nay, VieON hợp tác quảng cáo với hàng trăm thương hiệu lớn trong nước lẫn quốc tế, thuộc lĩnh vực F&B, công nghệ, bất động sản, tài chính, ngân hàng. Với hơn 76 triệu thiết bị truy cập cùng 6 triệu người dùng mỗi tháng, nền tảng tạo quỹ thời lượng quảng cáo lớn.

Tỷ lệ hiển thị quảng cáo luôn duy trì trên 90%, đạt mức độ ghi nhớ cao và tối ưu ngân sách. Hệ thống đo lường chuẩn quốc tế cho phép chọn theo hành vi, sở thích và thiết bị để đảm bảo hiệu quả theo dõi minh bạch, chính xác, theo đại diện đơn vị.

Phía VieON khẳng định sẽ đảm bảo an toàn thương hiệu 100%. Theo đó, toàn bộ nội dung được cấp phép bản quyền, kiểm duyệt nhiều lớp, giúp quảng cáo luôn xuất hiện trong môi trường lành mạnh, phù hợp gia đình, không rủi ro.

Nền tảng sở hữu kho nội dung giải trí lớn. Ảnh: VieON

Với định vị "ứng dụng giải trí của người Việt, cho người Việt", đơn vị trao quyền để người dùng chủ động chọn chương trình yêu thích, với kho nội dung lớn gồm: VieON Originals (phim gốc tự sản xuất); series châu Á; hơn 140 kênh truyền hình trong nước lẫn quốc tế; kho phim HBO Go; các giải thể thao; sự kiện âm nhạc, văn hóa, thời trang.

Theo đại diện nền tảng, nhóm nội dung chất lượng cao có tỷ lệ hiển thị quảng cáo vượt trội, tạo môi trường lý tưởng cho tài trợ, nội dung gắn thương hiệu và các chiến dịch tiếp thị tích hợp, giúp nhãn hàng xuất hiện đúng thời điểm, đúng "cơn sốt" nội dung mà khán giả đang quan tâm.

Song song thị trường trong nước, đơn vị lấn sân vươn ra quốc tế qua VieON Global, định hướng phát triển nội dung đậm bản sắc Việt và tầm nhìn phục vụ cộng đồng người Việt trên toàn cầu. Bên cạnh đó, nền tảng đẩy mạnh hoạt động văn hóa, phối hợp đối tác ở Mỹ tổ chức concert Anh trai say hi tại Las Vegas.

Trò chuyện với VnExpress, người đại diện khẳng định tiếp tục đầu tư công nghệ chất lượng Full HD/4K, cá nhân hóa đề xuất theo hành vi và tối ưu tốc độ truy cập, đảm bảo trải nghiệm đồng nhất trên mọi thiết bị, duy trì môi trường quảng cáo ổn định.

Từ trái sang: các "anh trai" Đỗ Nam Sơn, Mason Nguyễn, "em xinh" Vũ Thảo My, bà Đinh Thị Nam Phương - Giám đốc chiến lược nội dung DatVietVAC Group Holdings, "anh trai" Jaysonlei và ông Võ Bá Toàn - Giám đốc kinh doanh VieON tại lễ vinh danh Vạn Xuân Awards 2025. Ảnh: VieON

Vạn Xuân Awards do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, UBND TP HCM cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam triển khai, tôn vinh những cá nhân, tập thể, đơn vị có thành tựu nổi bật, góp phần thúc đẩy ngành truyền thông - quảng cáo nước nhà. Năm nay, với chủ đề Tự hào Việt Nam - Vì một Việt Nam không giới hạn, ban tổ chức ghi nhận nỗ lực sáng tạo đột phá, tinh thần vươn mình của thương hiệu Việt.

Đông Vệ