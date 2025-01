VieON nhận loạt giải thưởng về nền tảng, phim

VieON thắng "Nền tảng giải trí Việt xuất sắc" tại Tech Awards 2024, Social Empowerment (Thúc đẩy xã hội) - thuộc khuôn khổ AREA 2024 và nhiều hạng mục khác.

2024 đánh dấu một năm thành công của VieON - thuộc hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings, liên tiếp được xướng tên ở các sự kiện trao giải trong và ngoài nước.

Cụ thể, trong khuôn khổ AREA 2024, đơn vị thắng hạng mục "Social Empowerment" (Thúc đẩy xã hội). Tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30 hôm 8/1, phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay - do VieON sản xuất - được vinh danh "Phim truyền hình được yêu thích" và "Nam/Nữ diễn viên được yêu thích".

Hôm 10/1, VieON tiếp tục được vinh danh "Nền tảng giải trí Việt xuất sắc" tại Tech Awards 2024 - chương trình bình chọn thường niên của VnExpress, nhằm tìm kiếm, tôn vinh các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt.

Đại diện VieON nhận kỷ niệm chương tại lễ trao giải Tech Awards 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Cầm trên tay kỷ niệm chương, ông Phạm Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc công nghệ DatVietVAC, nhận định giải thưởng là cột mốc đáng nhớ, cho thấy nỗ lực, sức sáng tạo không ngừng của tập thể VieON trong mục tiêu trở thành nền tảng giải trí chất lượng, đậm bản sắc Việt.

"Chúng tôi mong truyền tải khía cạnh văn hóa, xã hội Việt một cách gần gũi, văn minh, đầu tư lõi công nghệ và dẫn dắt mảng kinh doanh số. Thành công này có sự đóng góp lớn của khán giả - những người luôn đồng hành, ủng hộ VieON trên mọi chặng đường", ông Xuân Hòa nói.

Đại diện nền tảng cũng cam kết tiếp tục cải tiến, ứng dụng công nghệ mới nhất nhằm mang lại cho khán giả trải nghiệm đáng nhớ. Khép lại bài phát biểu, ông Xuân Hòa tri ân ban tổ chức Tech Awards 2024 đã ghi nhận nỗ lực của họ suốt năm qua.

Đội ngũ VieON tại backdrop Tech Awards 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo đại diện Tech Awards 2024, với đánh giá tích cực từ người dùng lẫn chuyên gia công nghệ, VieON dự kiến thành công hơn nữa, sản xuất loạt chương trình giải trí hấp dẫn, phục vụ nhu cầu, sở thích từng cá nhân.

Trong bối cảnh thị trường công nghệ cạnh tranh, nền tảng OTT này "phủ" khắp cả nước chỉ sau 5 năm ra mắt, với gần 60 triệu thiết bị cùng hơn 5 triệu người dùng hàng tháng.

Đội ngũ VieON chủ trương đổi mới, tiên phong áp dụng công nghệ mới nhất nhằm mang đến cho khán giả trải nghiệm giải trí đột phá, điển hình là cải tiến tính năng bình chọn, ra mắt nội dung ngắn (VieON Shorts) hay phiên bản toàn cầu.

Song song đó, đơn vị tập trung sản xuất nội dung nguyên bản, thuần Việt (VieON originals) như phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Yêu trước ngày cưới, Ước mình cùng bay, Hạnh phúc bị đánh cắp. Bên cạnh đó là loạt show đạt tỷ lượt xem gồm Anh trai say hi, 2 ngày 1 đêm, Rap Việt, Our Song Vietnam.

Đông Vệ