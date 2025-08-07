VieON Global góp phần kết nối kiều bào bằng nội dung thuần Việt

DatVietVAC Group Holdings định vị VieON Global là cầu nối văn hóa số, đưa nội dung thuần Việt đến kiều bào toàn cầu.

Ra mắt ngày 15/6/2020, VieON - thành viên tổ hợp sinh thái công nghệ, truyền thông, giải trí DatVietVAC Group Holdings - nhanh chóng tạo dấu ấn ở thị trường OTT Việt, hiện ghi nhận hơn 72 triệu thiết bị truy cập. Đầu 2024, đơn vị ra mắt phiên bản VieON Global - bước tiến chiến lược trong mục tiêu đưa nội dung số Việt vươn tầm quốc tế.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, VieON Global được định vị là không gian kết nối văn hóa, hướng đến kiều bào Việt ở Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Theo đại diện đơn vị: "Với hơn 10.000 giờ nội dung tiếng Việt - từ phim, nhạc đến show truyền hình, nền tảng mở rộng cánh cửa giúp thế hệ người Việt sinh trưởng ở nước ngoài dễ dàng tiếp cận, tự hào về nguồn cội".

Show "Anh trai say hi" không chỉ hút khán giả trong nước, mà còn được nhiều kiều bào ủng hộ. Ảnh: VieON

Gần hai năm qua, VieON Global liên tục mở rộng ảnh hưởng qua các hoạt động thực tế. Gần nhất, đơn vị cùng đối tác Mỹ tổ chức hai concert Anh trai say hi ở nhà hát Planet Hollywood, Las Vegas, kết nối hàng nghìn kiều bào và sao Việt.

Tại sự kiện, ông Bảo Thái - Giám đốc điều hành VieON, giới thiệu VieON Global đến khán giả quốc tế, nhấn mạnh định hướng phát triển nội dung số mang đậm dấu ấn văn hóa, phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

"Chúng ta cùng giữ kết nối với quê hương, xem show giải trí với khán giả trong nước, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới", ông Bảo Thái nói và nhận tràng pháo tay dài.

Nền tảng đưa trải nghiệm văn hóa Việt đến với khán giả quốc tế. Ảnh: VieON

"Anh trai" HIEUTHUHAI xúc động khi biểu diễn tiếng Việt giữa lòng nước Mỹ. Với anh, đó là "khoảnh khắc đặc biệt trong năm 2025". Dương Domic nói "vinh dự lớn lao" khi góp phần "nối dài sợi dây văn hóa giữa người Việt trong và ngoài nước".

Hiện VieON Global xây kho nội dung bản quyền thuần Việt lớn, gồm hàng trăm phim truyền hình, điện ảnh, gameshow và chương trình thực tế, liên tục cập nhật và sản xuất mới. Vài năm nay, đơn vị có show gây "sốt" như Anh trai say hi, Em xinh say hi, Hai ngày một đêm Vietnam, Đấu trường gia tốc.

Ở mảng phim, nền tảng ghi dấu ấn với loạt tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao: Giấc mơ của mẹ (đạo diễn Nguyễn Minh Chung) nhận giải Phim truyền hình xuất sắc tại Mai Vàng 2022; 7 năm chưa cưới sẽ chia tay (đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh) thắng ba hạng mục Mai Vàng 2024; Ước mình cùng bay (đạo diễn Phan Đăng Di) giúp Lãnh Thanh đoạt Nam chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2024.

Bên cạnh đó, nhiều dự án do VieON sản xuất đạt lượt xem trên các nền tảng (VieON, TikTok, Facebook, YouTube và Zalo Video): Hạnh phúc bị đánh cắp (đạo diễn, NSƯT Nhâm Minh Hiền), hơn 5 tỷ lượt xem; Yêu trước ngày cưới (đạo diễn Võ Thạch Thảo), 1 tỷ lượt; Nữ Chủ (đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh), 800 triệu lượt; Tiểu tam không có lỗi? (đạo diễn Trần Bửu Lộc) hút 500 triệu lượt. Cô đừng hòng thoát khỏi tôi (đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh) đang phát sóng, ghi nhận 200 triệu lượt xem sau một tháng, cho thấy sức hút của các nội dung thuần Việt.

Từng quay nhiều phim điện ảnh đoạt giải quốc tế, đạo diễn Phan Đăng Di nói hiểu rõ giá trị bản sắc trong hành trình sáng tạo. Giữa bối cảnh các nền tảng VOD lớn ngày càng toàn cầu hóa nội dung để đáp ứng khẩu vị chung, ông cho rằng việc kiên trì "làm nội dung thuần Việt cho người Việt" vừa làm đậm nghệ thuật, vừa bảo tồn, truyền thừa văn hóa.

"Đó là cách khẳng định vị thế riêng của văn hóa Việt - bản sắc không thể bị hòa tan hay lãng quên, trong hiện tại lẫn tương lai", đạo diễn lý giải.

Đạo diễn Phan Đăng Di. Ảnh: VieON

Trò chuyện với VnExpress, đạo diễn Phan Đăng Di nói tự hào khi nhận tin nhắn từ một cựu sinh viên, hiện là giảng viên điện ảnh tại Đại học North Carolina Wilmington (Mỹ). Từ nơi cách nửa vòng trái đất, nữ giảng viên bật khóc khi theo dõi câu chuyện xóm nghèo tại Việt Nam trong Ước mình cùng bay.

"Với người làm phim, trải lòng từ khán giả là món quà quý giá nhất. Tôi muốn gửi tâm sự này đến VieON Global: mong các bạn bền bỉ sản xuất nội dung thuần Việt, để đồng bào mình ở bất cứ đâu, có thể kết nối quê nhà, cội nguồn", Phan Đăng Di nói.

Giai đoạn tiếp theo, nền tảng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới tiếp cận, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đầu tư dự án sáng tạo đậm dấu ấn Việt.

"Chúng tôi kỳ vọng trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và người Việt toàn cầu, đồng thời góp phần xây dựng ngành công nghiệp nội dung hiện đại, bền vững", đại diện VieON Global nói thêm.

Đông Vệ