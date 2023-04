VieON chiếu 'Nữ hoàng mặt nạ' và 'Thanh gươm diệt quỷ' phần 3

Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của khán giả trong nước, VieON mua bản quyền nhiều phim truyền hình, hoạt hình nổi bật của Hàn Quốc, Trung Quốc lẫn Âu - Mỹ.

Nữ hoàng mặt nạ (Queen of the Mask)

Phim do Kang Ho Joong đạo diễn và Lim Do Wan chấp bút. Nội dung xoay quanh hội bạn thân, vì vướng vào một vụ giết người, ba thành viên quyết định phản bội người còn lại. 10 năm sau, cô bạn cũ quay về, vạch trần bộ mặt thật của nhóm bạn từng khiến cô thành thủ phạm. Cả bốn nhân vật đối mặt vòng xoáy đố kị, ham muốn.

Kim Sun Ah hóa thân Do Jae Yi - người nổi tiếng kiêm luật sư nhân quyền và là thủ lĩnh của nhóm. Oh Yoon Ah đóng Go Yoo Na, vì bị đổ tội giết người vào 10 năm trước, cô trốn sang Mỹ xây dựng cuộc sống mới bên chồng và con gái. Shin Eun Jung thủ vai Joo Yoo Jung - giám đốc quỹ nghệ thuật. Còn Yoon Hae Mi - phó chủ tịch khách sạn Mariana - do Yoo Sun đảm nhận.

Poster phim. Ảnh: Channel A

Đại diện VieON cho biết: "Mỗi nhân vật trong Nữ hoàng mặt nạ là lát cắt riêng. Êkíp Hàn đầu tư cốt truyện, bối cảnh lẫn dàn diễn viên thực lực nhằm mang đến cho khán giả tác phẩm đặc sắc về đề tài phản bội, báo thù"

Phim lên sóng độc quyền vào thứ 2, 3 hàng tuần, từ ngày 24/4, song song với lịch chiếu tại Hàn.

Thanh gươm diệt quỷ: Làng rèn kiếm (phần ba)

Phim chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, lần đầu xuất bản trên tạp chí Weekly Shonen Jump tháng 2/2016. Đến nay, các phiên bản của truyện bán được hơn 120 triệu bản. Nội dung kể hành trình trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, bảo vệ loài người của thiếu niên Kamado Tanjirō, sau khi gia đình cậu bị quỷ sát hại.

Sau thành công vang dội của hai mùa trước, phần ba là chương "Làng rèn gươm" - được nhiều fan đánh giá dài và thú vị nhất, với những trận chiến "long trời lở đất" của Sát quỷ đội, hao tổn nhiều nhân mạng. Nhà sản xuất xoáy quanh cuộc chiến với Thượng Huyền Lục của các trụ cột đội diệt quỷ gồm Luyến Trụ, Âm Trụ và nhóm Tanjirō.

Đại diện VieON dự đoán tác phẩm sẽ bùng nổ bởi cốt truyện và kỹ xảo đỉnh cao. Khâu lồng tiếng đến âm nhạc được chăm chút kỹ lưỡng. Ngoài ra, phim còn hội tụ ba yếu tố: nhiều tình huống hài hước, câu chuyện cảm động và pha hành động mãn nhãn.

Thanh gươm diệt quỷ: Làng rèn kiếm phát bản phụ đề lẫn lồng tiếng mỗi sáng thứ 2, từ ngày 19/4.

Poster phim phần ba. Ảnh: Ufotable

