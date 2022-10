Viên Vịnh Nghi bị fan tẩy chay

Một bộ phận khán giả tẩy chay diễn viên Hong Kong Viên Vịnh Nghi, chê cô "giả tạo, không thật lòng".

Theo Chinatimes, hôm 6/10, quản lý fanpage lớn nhất của Vịnh Nghi trên Weibo tuyên bố ngừng hoạt động sau 24 năm. Các thành viên của fanpage này chỉ trích người đẹp 51 tuổi kiêu căng tự phụ, không cần fan, không tôn trọng cảm xúc của người hâm mộ.

Hàng nghìn fan của Viên Vịnh Nghi còn bất mãn vì cô không còn bận tâm chuyện đóng phim mà chỉ gây chú ý vì hôn nhân với Trương Trí Lâm. Họ chê bai cặp diễn viên "giả tạo" khi tổ chức hôn lễ ở show Call Me by Fire hồi cuối tháng 9. Các khán giả phát hiện sáu năm trước, ở một show thực tế khác, Trí Lâm - Vịnh Nghi cũng từng lấy lý do chưa từng chụp ảnh cưới để "chụp bù".

Diễn viên Viên Vịnh Nghi. Ảnh: Weibo/Yuan Yongyi

Một thành viên tiết lộ gần đây, cộng đồng fan của Vịnh Nghi mâu thuẫn với hội fan của Trương Trí Lâm - chồng nữ diễn viên. Hai bên cãi nhau trên mạng xã hội. Người này cho rằng "fan của Trương Trí Lâm sai nhưng Viên Vịnh Nghi mù quáng bênh vực họ, trách móc fan của mình". Cô từng nói trong group với người hâm mộ: "Mọi người yêu thương tôi thì xin đừng làm tổn thương người thân của tôi".

Vợ chồng Trương Trí Lâm, Viên Vịnh Nghi tổ chức hôn lễ Vịnh Nghi, Trí Lâm tổ chức hôn lễ ở chương trình âm nhạc. Video: Mango TV

Tuy vậy, nhiều người cho biết vẫn ủng hộ Viên Vịnh Nghi. Hôm 7/10, một khán giả đăng bài viết thể hiện tình cảm với diễn viên, được cô bình luận: "Tôi buồn, ngày càng không hiểu chuyện trên Internet".

Vịnh Nghi gia nhập làng giải trí năm 1990 sau khi giành ngôi hoa hậu tại Miss Hong Kong 1990. Cô được giới chuyên môn đánh giá tích cực về diễn xuất qua Kinh chi ngọc diệp, Quốc sản 007, Tân bất liễu tình, Kim ngọc mãn đường... Từ khi sinh con trai năm 2006, người đẹp ít đóng phim. Những năm gần đây, cô chủ yếu cùng chồng tham gia show thực tế.

Như Anh (theo Chinatimes)