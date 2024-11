Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM bị bắt

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, 43 tuổi, Viện trưởng Y học dân tộc TP HCM bị bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ.

Ngày 22/11, ông Lộc bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đang khám xét nơi làm việc của ông Lộc tại Viện Y học dân tộc TP HCM và nhà riêng của bị can.

Động thái này của cơ quan điều tra diễn ra trong quá trình mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồi năm ngoái. Tuy nhiên, thông tin về vụ án và hành vi cụ thể của ông Lộc chưa được công bố.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nhiều ôtô biển xanh đưa tổ công tác của cơ quan điều tra đến khám xét nơi làm việc của ông Huỳnh Nguyễn Lộc. Ảnh: Nhật Vy

Ông Lộc là bác sĩ y học cổ truyền, giữ chức Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM từ tháng 8/2015 đến nay. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hội Châm cứu TP HCM, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế TP HCM.

Quốc Thắng