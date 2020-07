Viện thẩm mỹ Lavender đổi tên thành Lavender By Chang

Thẩm mỹ viện Lavender ra mắt diện mạo mới với tên gọi Viện thẩm mỹ Lavender By Chang, mở thêm chi nhánh tại TP HCM và công bố loạt công nghệ mới.

Thành lập từ năm 2005, đến nay thẩm mỹ viện của nữ doanh nhân Lý Thùy Chang đã đạt được vị trí nhất định trong ngành làm đẹp và là địa chỉ tin cậy của nhiều sao Việt. Mới đây, thẩm mỹ viện này đổi tên thành viện thẩm mỹ Lavender By Chang. Đây là bước ngoặt lớn của đơn vị này kể từ khi thành lập.

Bà Lý Thùy Chang - CEO viện thẩm mỹ Lavender By Chang cho biết, sự kiện đổi tên như một lời cam kết của bà trong vai trò người đứng đầu đơn vị để tiếp tục phát huy tôn chỉ mang tới cho phụ nữ Việt vẻ đẹp tự nhiên, phong thái tỏa sáng và ứng dụng công nghệ cao trong làm đẹp.

Không gian sang trọng tại chi nhánh mới của Lavender By Chang tại TP HCM.

Thẩm mỹ viện này còn khai trương thêm chi nhánh mới với không gian sang trọng tại TP HCM. Theo bà Lý Thùy Chang, chi nhánh này có tổng diện tích 1.500 m2, được đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

"Đây là món quà mà tôi muốn dành cho tất cả khách hàng đã đồng hành cùng Lavender By Chang trong suốt 15 năm qua", bà Lý Thùy Chang cho biết.

Sự kiện ra mắt chi nhánh mới của Lavender By Chang có sự tham dự của Trương Ngọc Ánh, Giáng My.

Đồng thời, đơn vị còn ra mắt loạt công nghệ làm đẹp mới, lần đầu được ứng dụng tại Lavender By Chang. Trong đó gồm các công nghệ làm trắng, trẻ hóa da, giảm béo, trị nám. Đây là thành quả của việc nghiên cứu, hợp tác giữa Lavender By Chang và các tập đoàn lớn trong ngành làm đẹp thế giới như Solta Medical Group, Merz Aesthetic, Cocoon Medical, Hydra Facial MD nhằm mang tới những công nghệ làm đẹp độc quyền, an toàn và phù hợp với phụ nữ Việt.

Nhân viên Lavender By Chang giới thiệu hệ thống công nghệ mới cho khách hàng.

"Chúng tôi luôn làm mới mình từ những điều nhỏ nhất trong suốt 15 năm qua, từ thay đổi từng vật dụng, quy trình, liên tục cập nhật công nghệ mới, tiên phong về thẩm mỹ công nghệ cao từ những ngày đầu thành lập", nữ CEO Lý Thùy Chang nhấn mạnh.

Thanh Di