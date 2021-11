Viện thẩm mỹ Annie thiết lập tiêu chuẩn an toàn

Ngoài ưu tiên về chất lượng, Viện thẩm mỹ Annie chú trọng đảm bảo an toàn cho mọi khách hàng, nâng cấp cơ sở vật chất và chuyên môn nhân viên.

Thành lập từ đầu năm 2020, đơn vị cung cấp các dịch vụ như thẩm mỹ mắt, nâng mũi, độn cằm, tạo hình môi... Bà Đan Thanh - CEO Annie cho biết phòng khám hoạt động với phương châm: "Cái đẹp không làm thay đổi một con người mà mang đến cho chúng ta sự tự tin. Viện thẩm mỹ Annie sẽ luôn tận tâm đồng hành để mang đến điều đó cho bạn".

Khách hàng sau khi nâng mũi.

Với mục đích đó, viện không ngừng nỗ lực phát triển nhân lực, trang bị cơ sở vật chất hiện đại. Bởi theo bà Đan Thanh, cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ. Dựa trên nền tảng này, kết hợp chuyên môn thành thạo, công nghệ thẩm mỹ hiện đại thì chất lượng dịch vụ mới được nâng cao và đảm bảo an toàn.

Nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến, tuy nhiên người dùng chú trọng hơn đến sự an toàn. Viện thẩm mỹ Annie đáp ứng tiêu chuẩn làm đẹp an toàn với đầy đủ dụng cụ y tế, trang thiết bị hiện đại, kết hợp công nghệ tiên tiến. Đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm là người trực tiếp tư vấn, thăm khám và thực hiện dịch vụ. Để đảm bảo an toàn và tránh tình huống dị ứng, sốc phản vệ, khách hàng cần đảm bảo cung cấp toàn bộ thông tin sức khỏe, tiền sử bệnh lý.

Bác sĩ thăm khám trực tiếp và đưa ra phương pháp làm đẹp phù hợp với mỗi khách hàng.

Đặc biệt, mỗi khách hàng đều được kiểm tra sức khỏe như chụp X-quang, đo huyết áp, xét nghiệm máu... Quy trình phẫu thuật tuân thủ quy định nghiêm ngặt về vô khuẩn, các thiết bị, vật dụng đều đảm bảo vô trùng.

Thiết bị máy móc diệt khuẩn theo đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh, an toàn khi sử dụng. Việc khử trùng còn giúp hạn chế lan truyền vi khuẩn qua các dụng cụ và gây lây nhiễm chéo...

Viện thẩm mỹ luôn nâng cấp cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dựa trên đặc điểm thể chất, nhu cầu khác nhau của mỗi người, kết hợp xu hướng làm đẹp hiện tại, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ làm đẹp cho mỗi người với mức phí hợp lý.

Minh Huy