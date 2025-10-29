Viện Nghiên cứu Tâm Anh hợp tác Oxford đào tạo y tế chuyên sâu

Đại học Oxford ký kết Viện Nghiên cứu Tâm Anh đào tạo y khoa, tìm giải pháp mới trị ung thư, tim mạch, đánh dấu lần đầu hợp tác viện tư nhân Việt Nam.

Các hoạt động sẽ triển khai sau lễ ký kết ngày 28/10 tại Anh. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Giáo sư Irene Tracey, Phó hiệu trưởng Đại học Oxford. Sự kiện nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ (MOU) mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đại học Oxford đã ký hồi tháng 1, đánh dấu bước tiến mới về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo mảng y tế.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Đại học Oxford cùng ký Hợp tác triển khai trao đổi đào tạo, nghiên cứu và đổi mới y tế, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và GS Irene Tracey - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Trước đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và trí thức trẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi Anh không chỉ là một đối tác thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ, mà là đối tác chiến lược dài hạn để cùng định hình các chuẩn mực hợp tác trong thế kỷ XXI.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng hai bên cần một mô hình hợp tác mới, thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Đó là sự kết hợp giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính, của Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Ở giai đoạn đầu, hai bên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, quản trị dữ liệu về y tế, trao đổi chuyên gia. Gần nhất, vào tháng 12 năm nay sẽ có ba khóa đầu tiên đào tạo chuyên sâu về quản lý và nghiên cứu y khoa, giúp học viên tiếp cận phương pháp - hệ thống phân tích dữ liệu chuẩn quốc tế, do các giáo sư Oxford trực tiếp giảng dạy.

Hai bên cũng phối hợp thực hiện các nghiên cứu về giải pháp, ứng dụng mới trong khám chữa những vấn đề sức khỏe toàn cầu như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ - cũng là những bệnh đang gia tăng nhanh ở nước ta.

Các dự án khoa học chung sẽ được công bố quốc tế hàng năm, góp phần mở rộng hợp tác học thuật, nâng cao vị thế y học Việt Nam, tăng hiệu quả thực tiễn trong khám chữa bệnh, bồi dưỡng nhân lực.

Tại lễ ký kết, Phó giáo sư Proochista Ariana, thành viên Hội đồng trường phụ trách phát triển quốc tế, đánh giá cao cơ hội hợp tác Việt Nam. "Chúng tôi hướng đến xây dựng văn hóa, năng lực nghiên cứu, tạo ra bằng chứng khoa học để hỗ trợ cải thiện sức khỏe người Việt", bà nói.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh đầu tư lớn vào hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớn, sẵn sàng cho chương trình hợp tác với Đại học Oxford về lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và khoa học sức khỏe. Ảnh: Thanh Dung

Dịp này, hai bên ra mắt website "Chương trình hợp tác Tâm Anh Oxford Partnership" (TOP), đặt trên website của Oxford (ox.ac.uk) và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (tamri.vn). Trang dự kiến hoạt động đầu tháng 11, cập nhật thông tin khóa đào tạo, trao đổi chuyên gia, dự án nghiên cứu chung.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh đánh giá hợp tác với Oxford có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam chuyển từ phòng chống bệnh truyền nhiễm sang ưu tiên ngừa bệnh mạn tính, ứng dụng công nghệ cao trong khám chữa bệnh theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Sau khi ký MOU hồi tháng 1, để tiến tới việc ký kết, hai bên chuẩn bị trong thời gian dài. BS.CKI Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết: "Chúng tôi đầu tư nền tảng nghiên cứu, cơ sở vật chất lẫn đội ngũ chuyên môn đủ năng lực phối hợp trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, y học và công nghệ sinh học".

Hai đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động trao đổi tại Anh và Việt Nam. Các buổi làm việc song phương giúp thống nhất kế hoạch hợp tác chi tiết, hướng đến phát triển bền vững trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành lập năm 2023. Đơn vị là đối tác của Đại học Stanford (Mỹ), AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, GSK, Abbott... trong đào tạo, nghiên cứu phát triển, thử nghiệm lâm sàng công nghệ sinh học, thuốc, vaccine lẫn ứng dụng AI trong y tế.

Năm 2024, Viện Nghiên cứu Tâm Anh là đơn vị ngoài nước Mỹ đầu tiên tham gia thử nghiệm lâm sàng pha 2A thuốc miễn dịch đường uống RBS2418 trong điều trị ung thư, phối hợp các nhà khoa học tại Đại học Stanford và Đại học California San Francisco (UCSF).

Oxford là đại học cổ và danh tiếng nhất thế giới. Với lịch sử giảng dạy từ năm 1096, nơi đây từng đào tạo hàng nghìn học giả có tiếng, trong đó có 25 thủ tướng Anh, 6 vị vua, 46 nhà khoa học đoạt giải Nobel. 10 năm liên tiếp trường ở vị trí số một trên bảng xếp hạng toàn cầu của Times Higher Education.

